Atiye, müzik kariyerine yeni şarkısı “Olay” ile devam ediyor. Söz ve müziği Sezen Aksu'ya, düzenlemesi Erol Sebebci'ye ait olan şarkının klibinin doğumdan sadece iki gün önce çekildiği öğrenildi. Klip çekiminin ardından doğum yapan Atiye, şu sıralar evinde bebeğiyle ilgileniyor.

DOĞUMDAN İKİ GÜN ÖNCE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Atiye, “Olay”ın klibi için doğumuna günler kala çalışmaya devam etti. Ünlü şarkıcı, klip çekimini doğumdan iki gün önce gerçekleştirdi. Çekimin ardından doğum yapan Atiye, yeni şarkısını dinleyicilerle buluşturdu.

ŞARKININ SÖZ VE MÜZİĞİ SEZEN AKSU'YA AİT

“Olay”ın söz ve müziğini Sezen Aksu hazırlarken, şarkının düzenlemesini Erol Sebebci yaptı.

Şarkıda derin baslar, yaylılar ve farklı melodik geçişler öne çıkıyor. Minör tonalite, parçaya daha karanlık bir atmosfer kazandırırken ritmik yapı ise dans hissini destekliyor.

ATİYE'NİN VOKALİ ÖNE ÇIKIYOR

Şarkının müzikal yapısında orkestral detaylar ve armonik geçişler dikkat çekerken, Atiye'nin vokali parçanın merkezinde yer alıyor. “Olay”, dans altyapısını daha dramatik ve karanlık bir müzikal atmosferle bir araya getiriyor.

Atiye ise klibin çekildiği günlerin ardından annelik heyecanını yaşamaya başladı. Ünlü şarkıcı, yeni şarkısını doğum öncesinde tamamlayarak dinleyicileriyle buluşturmuş oldu.