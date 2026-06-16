Gıda sektöründe geçtiğimiz yılın sonlarına doğru büyük ses getiren ve tüketiciler arasında endişeye neden olan "Doğuş Form çaylarında yasaklı madde" iddiaları, bilimsel verilerle yalanlandı. Ekim 2025 döneminde Almanya’da başlatılan denetim süreçleri kapsamında piyasadan toplatılan ürünler için yürütülen prosedürler, markanın lehine sonuçlandı.

İkinci Tahlil İddiaları Çürüttü

Avrupa Birliği Gıda ve Yem İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) üzerinden yayılan haberler sonrası süreç, geniş kapsamlı bir inceleme aşamasına girmişti. Konuyla ilgili gerçekleştirilen iki aşamalı yeniden tahlil sürecinde, söz konusu ürünlerin gıda güvenliği standartlarına tamamen uygun olduğu ve herhangi bir risk unsuru veya yasaklı madde barındırmadığı resmi analizlerle teyit edildi.

Böylece, gıda sektöründe büyük yankı uyandıran ve markanın imajını hedef alan iddialar, bağımsız laboratuvar sonuçlarıyla beraber geçerliliğini yitirmiş oldu.