'Gamsız', 'Uyan', 'Ben Sensiz Ne Yaparım?' gibi şarkılarla tanınan Doğuş, Esra Ezmeci'nin 'Ne Hissettin?' adlı YouTube programına konuk oldu.

"EKMEĞİ ÇOK, YEMEĞİ AZ YE"

6 yaşında yetiştirme yurduna verilen şarkıcı yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Anne baba ayrıldı, bir müddet babamda yaşadım. Sonra anneannemin annesine verildim, o da bakmadı bana. Şey diyordu bana 'ekmeği çok ye, yemeği az ye' hiç unutmuyorum. Sonra yurda verdi. O zamanlar yurtlar çok acımasızdı. İlk gün altıma kaçırdım diye hademelerden biri usturayla kolumu kesmişti. 7 yaşında kaçtım yurttan."

Yurttan kaçtıktan sonra babaannesinin ona baktığını anlatan Doğuş, "Babaannemin mekânı cennet olsun” dedi. Fakat Doğuş, dedesi için "Mekânı cehennem olsun" ifadelerini kullandı.

"DEDEM İYİ BİR İNSAN DEĞİLDİ"

Esra Ezmeci tarafından nedeni sorulunca, "O bana kalsın. Dedem Almanya'dan dönünce evden kaçtım. Toprağı cehennem olsun. İyi bir insan değildi. Yıllar sonra ziyarete gittim onları, dedemin yüzüne baktım sadece. Bazen bir bakış çok şey anlatır" diye konuştu.

Doğuş 18 yaşındayken küçük bir çocuğu kurtarmak isterken bir adamı yaraladığını da anlattı:

"Bir park bekçisinin küçücük bir kardeşimize tecavüz etmesine engel olmak istedim. O kötü manzarayı görünce çakıyla neresi geldiyse vurdum."

11 yıldır Hoşkedem Hidayetkızı ile mutlu bir evliliği olan 50 yaşındaki Doğuş, 10 yıllık evliliğinden de bahsetti.

Ezmeci'nin "İlişkide nasılsın. Annen yoktu, baban yoktu. Sen nasıl bir bağ kurdun bir kadınla?" sorusuna yanıt veren şarkıcı, "Tabii ki bunu eşime de sormak lazım. Çok dört dörtlük bir koca olduğuma inanmıyorum. Ama döven, söven, hakaret eden ve aşağılayan bir koca değilim. Eşine saygı duyan, işine saygı duyan... Birbirimize saygı duyarız. Hoşkedem Hanım Doğuş Bey diye hitap ederiz birbirimize. Tabii ki de muhakkak benim de onu üzecek bir şeyim olmuştur. Kemik kırılır yen içinde kalır. Böyleyiz" dedi.

Doğuş ile eşi Hoşkedem Hidayetkızı'nın 9 yaşında Arda ve Arın isimli ikiz erkek çocukları var.