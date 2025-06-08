Azerbaycan'ın 'Müge Anlı'sı olarak tanınan Hoşkedem Hidayetkızı ile 11 yıl önce evlenen şarkıcı Doğuş, geçen yıllarda hakkında çıkan ihanet iddialarını yalanlamıştı. Birlikteliklerine devam eden çift, Azerbaycan'dan gelen acı bir haberle sarsıldı.

"BABAMIZI KAYBETTİK"

Kayınpederi vefat eden Doğuş, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Babamızı kaybettik. Rabbim mekanını cennet eylesin. Geride kalanlara, sevenlerine sabır versin" ifadelerini kullandı.

Eşi Hoşkedem Hidayetkızı da yaptığı duygusal paylaşımda, yalnızca babasını değil, hayatındaki en büyük destekçilerinden birini kaybettiğini dile getirdi: "Dostum, sırdaşım, can yoldaşımı da kaybettim. İlk defa böyle bir çaresizliği ve zorluğu yaşıyorum."