Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bu yıl 9’uncusu düzenlenen Uluslararası CrossFit Yarışması, 12 ülkeden yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla başladı. Organizasyonda atletler; olimpik halter, jimnastik, yüzme ve atletizm branşlarının birleşiminden oluşan parkurlarda çiftler halinde mücadele etti.

Beginner, Scaled ve Advanced kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmaya, doğuştan sol kolu olmayan 31 yaşındaki Tuğçe Melis Eminoğlu da katıldı. Eminoğlu, nişanlısı Enes Maraba ile birlikte parkurları tamamlayarak mücadelesiyle takdir topladı.

KARİYERİNİN İLK MADALYASI GÜMÜŞ OLDU

Yaklaşık 6 yıldır CrossFit yapan ve aynı zamanda salon küreğiyle ilgilenen Eminoğlu, İstanbul’da düzenlenen 2026 Türkiye Salon Kürek Şampiyonası’nda adaptive kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Spor kariyerinin ilk madalyasını kazanmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Eminoğlu, başarısını şu sözlerle anlattı:

“Yaklaşık 6 yıldır CrossFit yapıyorum. Aynı anda salon küreği sporuyla da ilgileniyorum. İstanbul'da bu yıl düzenlenen Türkiye Salon Kürek Şampiyonası'nda adaptive kategorisinde 2'ncilik madalyası kazandım. Kariyerimdeki ilk madalyamı, göğsümde gururla taşıyorum. Ben kendi kategorimde hep normal atletlerle yarışıyorum. Bu nedenle madalya kazanmak beni çok mutlu etti.”

2027 HEDEFLERİ İÇİN ÇALIŞACAK

Çalışmalarının karşılığını almaya başladığını söyleyen Eminoğlu, gelecek yıl için de hedefleri bulunduğunu belirtti. Kendisi gibi spor yapanlara pes etmemeleri çağrısında bulunan atlet, şöyle konuştu:

“2027 yılı için de hedeflerim var. Bu hedefleri gerçekleştirmek için de çok çalışacağım. Benim gibi olan sporculara asla pes etmemelerini tavsiye ediyorum. Bir amaca odaklandığınıza, bunu şartlar ne olursa olsun mutlaka gerçekleştiriyorsunuz.”

NİŞANLISINDAN DESTEK

Yarışmada Eminoğlu’na eşlik eden nişanlısı Enes Maraba da birlikte spor yapmanın kendisi için özel bir deneyim olduğunu ifade etti.

Maraba, “Tuğçe ile bu macerada birlikte yol almak harika bir duygu. Geçen sene olduğu gibi bu yıl da Kuşadası'na geldik. Tuğçe her yıl kendini daha da geliştiriyor. Tuğçe'nin başarılarıyla nişanlısı olarak gurur duyuyorum. Her zaman Tuğçe'nin yanında olmaya devam edeceğim” diye konuştu.