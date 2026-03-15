Her pazar ekranlarda olan Doktor Başka Hayatta dizisinde Ilgaz karakterini canlandıran Güven Murat Akpınar, oyunculuk performansıyla olduğu kadar sosyal medyada paylaştığı çocukluk fotoğraflarıyla da dikkat çekti. Özellikle sazlı olduğu kare, takipçiler tarafından büyük ilgi gördü.

ILGAZ'IN HİKAYESİ

Terra Hastanesi’nde doktor olarak görev yapan Ilgaz, hem işinde hem de özel hayatında İnan karakterinin gölgesinde kalmış bir isim. Hırslı karısı ve geçmişten getirdiği sırlarla hayatı değişen Ilgaz, dizide izleyiciyi sürprizlerle karşılaştırıyor. Hayat felsefesi ise kısa ve net: “Bu hayatta ne olursan ol, ikinci olma.”

ÇOCUKLUK FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Güven Murat Akpınar’ın sosyal medyada paylaştığı çocukluk fotoğraflarına yorum yağdı. Takipçiler eski halini görünce hem şaşırdı hem de beğeni yağdırdı. Oyuncunun hem geçmişi hem yeteneği sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

SUSKUNLAR DİZİSİNDEN BAŞARILI YÜKSELİŞ

Suskunlar dizisinden Doktor Başka Hayatta’ya uzanan kariyerinde başarılı bir yükseliş yaşayan Güven Murat Akpınar, hem oyunculuk hem sosyal medya ile gündemden düşmüyor. Ilgaz karakterinin ilerleyen bölümlerde neler yapacağı ve oyuncunun yeni paylaşımları merakla bekleniyor.