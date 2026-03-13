Birlikte yer aldıkları dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Eylül Tumbar ve Enes Koçak, uzun süredir aşk yaşıyordu. İlişkilerini göz önünde yaşamayı tercih eden çift, son günlerde sosyal medyada birlikte paylaştıkları fotoğrafları silince ayrılık söylentileri ortaya çıktı.

EVLİLİK YOK KARİYER VAR

Eylül Tumbar, geçtiğimiz aylarda Nişantaşı’nda görüntülendi ve kıyafet provasına geldiğini belirtirken ilişkisi hakkında şunları söyledi:

“Kayseri’ye sevgilimle kayağa gittik, birlikte güzel zaman geçirdik. O da çalışıyor, her şey yolunda.”

Ayrılık söylentileri üzerine “Evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna Tumbar, “Hayır, şu anda evlilik düşünmüyoruz. Hepimiz kariyerimize odaklandığımız bir dönemdeyiz” yanıtını verdi.

AYRILIK SONRASI GÖNDERME

Sosyal medyadaki paylaşımıyla dikkat çeken Tumbar, “Sana… Aradığını bulman dileğiyle” sözünü alıntılayarak takipçilerine mesaj verdi. Öte yandan Enes Koçak, dedikoduları yalanlayarak, “İlişkimiz devam ediyor ve harika gidiyor. İddia edildiği gibi olumsuz şeyler yaşamadık” dedi.

Çiftin sevenleri, bu açıklamaların ardından hem rahatladı hem de sosyal medyada konuyla ilgili yorumlarını paylaştı.