Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Özlem Gültekin’in kliniğindeki şüpheli ölümü Türkiye gündemindeki yerini korurken, olay sonrası kamuoyunun odağına yerleşen boşanma aşamasındaki eşi Erhan Çelik sessizliğini bozdu. Haberler.com'da yer alan habere göre; hakkında yürütülen algı operasyonlarına ve spekülasyonlara tepki gösteren ünlü sunucu; 6 yaşındaki oğlunun geleceğini korumak ve merhum eşinin aziz hatırasına saygı duymak adına bugüne kadar sustuğunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "O kadar sabrettim, o kadar sabrettim ki ben taş olup çatladım yine de hiçbir şey demedim"

"Vicdansızca Hedef Alındık"

Acı kayıplarının hemen ardından aileyle ortak bir duruş sergilediklerini ancak buna rağmen yalan haberlerin ardının arkasının kesilmediğini belirten Çelik, duyduğu derin kırgınlığı vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan sonra annesiz kalan bir evladı büyüteceğim ve Allah ömür verirse her anımda yanımda sadece ben olacağım. Halbuki Özlem'in ailesiyle daha ilk günden bir kamu açıklaması yaptık. Onun hatırası, geride kalanların yazısı için 'el vicdan' dedik. Biraz susun, bırakın insanlar yasını yaşasın dedik ama durmadılar. Çıktığı iddia edilen ama henüz sonuçlanmayan otopsi raporunu çıkmış gibi yaymaya çalışan zanlılar, azlettiği eski avukatı, gazeteciliğe soyunan astrologlar ve Özlem'i hayatında bir kez bile görmemiş insan müsvetteleri durmadı. Yalanlar üzerine dedikodu yapanlar, siz de bu günaha ve vebale ortaksınız"

Polis Gelmeden Temizlik ve Kayıp Kamera İddiası

Soruşturmanın hangi gerekçelerle şüpheli ölüm kapsamında yürütüldüğünü ve olay gecesi klinikte yaşanan sıra dışı gelişmeleri detaylandıran Erhan Çelik, dikkat çeken bir tablo çizdi:

"Özlem şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Kliniğinde çalışan 3 personeli verdikleri ilk ifadede son 2 günü hiç ayrılmadan kliniğinde geçirdiğini, olay günü aşırı dozda, anestezide kullanılan uyuşturucu etkili propofol aldığını beyan ettiler. Ha bu arada alelacele polis olay yerine gelmeden ortalığı pırıl pırıl yapmışlar, temizlemişler. Tüm deliller atılmış. Ama olay yeri inceleme polisi çok titiz bir çalışmayla bunları çöp konteynerında bulmuş ve almış. Kameralar kayıptan çıkarılmış, 'çalışmıyordu' şeklinde ifadeler verilmiş. Oysa çok kısa süre önce başka bir davada bu kameraların çalıştığına dair kendi ifadeleri mevcut. Savcılığın ölümü şüpheli bulmasının pek çok nedeni var yani"

"Madde Kullanımını 2023’te Tesadüfen Öğrendim"

Merhume Dr. Özlem Gültekin’in anestezi maddesi kullanımına ilişkin sürecin evliliklerinin çok sonrasında ortaya çıktığını ifade eden sunucu, tedavi ettirebilmek adına yıllarca verdiği mücadeleyi ve dava sürecini şu cümlelerle aktardı:

"Ben onun vücudundaki anestezi kullanımının 12 yıllık bir geçmişi olduğunu evlendikten çok sonra, 2023 yılında tesadüfen evin güvenlik kamerasından öğrendim. Bu maddeleri dışarıdan nasıl temin ettiğini, kendisine ekstradan kimlerin sattığını, kimlerin zerk ettiğini telefon ve laptopundaki kayıtlardan ele geçirmiştim. Elimdeki tüm bu bilgi, belge, görsel kanıt ne varsa savcılıkla paylaştım. 'Yaşarken niçin yapmadın' diyorlar. Yaptım! 2023 yılından itibaren 2 yıl boyunca hem yurt içinde hem yurt dışındaki tedavisi için elimden gelen her şeyi yaptım ama olmadı, bırakamadı. Bugün 'dostuyum' diyen bir Allah'ın kulu o gün yanında değildi. Başaramayınca Ocak 2025’te İstanbul 13. Aile Mahkemesi’ne başvurarak rahatsızlığına ilişkin tüm delilleri sundum. O iç parçalayan görüntüleri oğlumun geleceğini düşünerek ne medyayla ne kamuoyuyla hiçbir zaman paylaşmadım, mahkemede ve savcılıkta gizlilik kararını bizzat ben istedim."

Şantaj Operasyonu ve Çarpıtılan Haberler

Eşine ait hassas görüntülerin satılmaya çalışılması üzerine bizzat emniyet güçleriyle iş birliği yaparak şantajcı çalışanı yakalattığını belirten Erhan Çelik, bu olayın medyada çarpıtılmasına isyan etti:

"Yanında çalışan yardımcısı görüntüleri satmak için bana ulaştı. Başkalarına da satar, yine oğlumun önüne çıkar diyerek istediği para ve yazışmalarla koştur koştur emniyete gittim. Polis dinleme cihazı taktı, buluşma yerinde suçüstü yaptırıp kadını cezaevine yolladım. Bu olay rahmetli ölmeden 6-7 ay önce oldu. Şimdi neymiş? 'Merhumun görüntülerini satın alırken suçüstü yapılmış' gibi haber yapıyorlar. Ben ihbar etmişim, ben engellemişim yok! Algı operasyonu böyle yapılır çünkü. Yaşatılanları yaşamadan ölmeyin, Allah'tan en büyük duam bu. Bilip bilmeden konuşanlara hakkımı hiçbir zaman helal etmeyeceğim"