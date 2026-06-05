2020 yılında İstanbul'da 38 yaşındaki Kübra Boyraz, merdiven altı bir güzellik merkezinde yaptırdığı kalça dolgusu sonrası fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Kübra'yı hayattan koparan doktor aynı işlemle İzmir'de bir kadının daha canını aldı.

Kübra Poyraz

Kübra Poraz'ın ölümüne neden olan operasyonu gerçekleştiren pratisyen hekim Ö.Ö., yargılandığı davada 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bu ceza Yargıtay'da onanmayı beklerken, sadece 6 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest kalan Ö.Ö. mesleğine devam etti.

İKİNCİ ÖLÜM HABERİ İZMİR'DEN GELDİ

2. dehşet haberi de İzmir'den geldi. 59 yaşındaki Melike Çiftçi Dr. Ö.Ö. kalça dolgusu işlemi yaptırdığı sırada fenalaşarak can verdi. Melike Çiftçi aynı doktorun dolgu işlemiyle hayattan kopardığı 2. kurban oldu.

Melike Çiftçi

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI!

İş yerinin bulunduğu binanın güvenlik kamerası ile KGYS kamerası kayıtları da dosyada yer aldı. Görüntülerde, Melike Çiftçi'nin operasyon yaptırmak için iş yerine gelmesi, bir süre sonra ise fenalaşmasının ardından çalışanlarca kucaklanarak binadan çıkarılması ve bir otomobile bindirilmesi, otomobilin hareket etmesinin ardından Ö.Ö'nün kurs yerine dönmesi, bir müddet sonra ayrılması yer aldı.

Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi'nde 29 Ekim 2024'te estetik operasyon yaptıran kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi üzerine Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yürütüldü. Hazırlanan iddianamede otopsi raporunda Çiftçi'nin ölümünün kalça dolgusu işlemine bağlı gelişen yağ embolisi (silisyum içerikli madde enjeksiyonunda ileri gelen) sonucu meydana geldiğine yer verildi.

KURS YERİNDE OPERASYON YAPMIŞ!

Maktulün sanık doktor Ö.Ö. (60) ile görüştüğü, Ö.Ö'nün estetik işlemini kardeşi sanık K.Ö. adına kayıtlı estetisyenlik ve güzellik uzmanlığı kursunda gerçekleştirdiği belirtildi. İddianamede ifadesine yer verilen tanık M.S, sanık Ö.Ö'nün kendisine de dolgu işlemi yaptığını, kurs yerini estetik operasyon yapmak için kullandığını öne sürdü.

İddianamede şu tespitlere yer verildi:

"Ö.Ö'nün, maktule kalça dolgusu işlemleri yaptığı, şüphelinin bu işlemi ameliyathane vasfına haiz olmayan, operasyonel işlemler yapılmasına ilişkin izni olmayan, eğitim kursu vasfındaki iş yerinde yaptığı, bu nedenle şüphelinin eyleminin basit taksir olarak değerlendirilemeyeceği, kaldı ki şüpheli hakkında taksirle yaralama, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ile Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu'na muhalefet suçlarına ilişkin birden fazla dosyanın olduğunun, bu nedenle yaptığı işlem neticesinde meydana gelen ölüm olayında bilinçli taksir düzeyinde kusurunun olduğunun kabulünün gerektiği anlaşılmaktadır."

İŞLEMDEN HABERDAR OLUP GİZLEDİLER

İş yerinde bulunan diğer 4 sanığın, maktule yapılan işlemden haberdar olmalarına rağmen bunu gizleyerek çelişkili beyanda bulunduklarının değerlendirildiği kaydedildi.

İddianamede, sanıklar doktor Ö.Ö. ile kardeşi iş yeri sahibi K.Ö. hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2'şer yıl 8'er aydan 9'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Diğer 4 sanık hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

2. CAN ALIŞI...

Sanık doktor Ö.Ö'nün, İstanbul Beylikdüzü'nde 19 Eylül 2020'de Kübra Boyraz'ın kalça dolgusu operasyonunun ardından hayatını kaybetmesine ilişkin davada da yargılandığı, sanığa 14 Temmuz 2023'te "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 6 yıl hapis cezası verildiği, bu kararın da 19 Mart 2024'te istinafça onandığı, temyiz için Yargıtaya gönderildiği öğrenildi.

'YOKLUĞUNA ALIŞAMADIK'

Maktulün kardeşi Gülser Gönültaş, AA muhabirine, kardeşinin olaydan önce hiçbir sağlık sorunu yaşamadığını söyledi.

Dolgu işleminin uygun olmayan bir yerde yapıldığını savunan Gönültaş, "Onun yokluğuna alışamadık, çok güzel hayalleri vardı, birlikte kurduğumuz hayallerimiz vardı. Hayata çok güzel bakıyordu. Onun ölümü bizi şoke etti. Melike ablamı hayattan koparan kişilerin en ağır cezayı almasını istiyorum." dedi.

Ailenin avukatı Ali Balcı da yaptıkları çalışmalarla güvenlik ve KGYS kamerası kayıtlarına ulaştıklarını, görüntülerin soruşturma dosyasına eklenmesini sağladıklarını kaydetti.

Sanığın benzer suçları işlediğini bildiklerinden dolayı olayın üzerine gittiklerini aktaran Balcı, şunları söyledi:

"Şahsın ceza almasını sağlamak için kamera çalışması yaptık. Baktığımızda apartman girişinde kamera görüntüsünün bulunduğunu tespit ettik. Ve bu dosyaya girdikten sonra zaten soruşturmanın seyri değişti. Bu şahıs 2023'te ilk derece mahkemesinden 6 yıl ceza alıyor ve 1 sene sonra istinaf uygun buluyor. Söz konusu karara karşın temyiz başvurusunda bulunuluyor." Balcı, yetkisiz işletmelere gözünü korkutur tarzda bir karar verilmesini beklediklerini ifade etti.

İddianame, Karşıyaka 6. Asliye Mahkemesince kabul edildi.