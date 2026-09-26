Konya’daki olay, 28 Ağustos akşamı merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi’ndeki bir parkta meydana geldi.

Yaklaşık 6 ay önce kalp krizi geçiren ve 2 kez anjiyo olan 49 yaşındaki fizik öğretmeni Cumhur Öztürk, doktorunun tavsiyesi üzerine yürüyüş yapmak için parka çıktı.

TANIMADIĞI KİŞİNİN SALDIRISINA UĞRADI

Öztürk, parkta yürüdüğü sırada hiç tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Öztürk, kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Öztürk’ün yapılan kontrollerinde beyin kanaması geçirdiği, kafatasında çatlak ve dişlerinde kırık oluştuğu belirlendi.

İki kez ameliyat edilen Öztürk’ün tedavisi yaklaşık 1 aydır yoğun bakımda sürüyor.

Komada olduğu öğrenilen Öztürk’ün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis, görgü tanığı Hakan K.'nin (23) ifadesine başvurdu.

Sabah'ta yer alan habere göre, Hakan K. yürüyüş yaparken kavga sesi duyduğunu, Öztürk'ü 35-40 yaşlarında iri yapılı, kel bir kişinin dövdüğünü, şüphelinin yanında bir kişi daha olduğunu, olay sonrası otogar istikametine doğru gittiklerini beyan ettiği öğrenildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Çalışmalarını derinleştiren polis, şüpheli Abdullah Erdal'ı yakaladı.

İfadesinde Öztürk'ü tanımadığını, kendisine baktığını ve küfür ettiğini ileri süren Erdal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"TEK SUÇU PARKTA YÜRÜYÜŞ YAPMAK"

Saldırganı tanımadıklarını söyleyen acılı eş Saba Öztürk, "Bu kişiyi tanımıyoruz. Neden böyle bir şey yaptı bilmiyoruz. Eşim sadece yürüyüş yapmak istemişti. Tek suçu parkta yürüyüş yapmak mı? Eşim hiç tanımadığı biri yüzünden 1 aydır yaşam mücadelesi veriyor. Bu çok acı. Bunu yapan kişinin en ağır cezayı almasını istiyoruz" diye konuştu.