Teşkilat dizisinin 7. sezon hazırlıkları sürerken kadroda beklenmedik bir değişiklik yaşandı. Yeni sezonda yapımın kadrosuna dahil olan Serhat Kılıç, sağlık sorunu nedeniyle çekimlere katılamadan projeye veda etti.

ÇEKİMLERE BAŞLAYAMADAN AYRILDI

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat, yeni sezon öncesinde kadrosuna yaptığı transferlerle gündeme gelmişti. Bu isimlerden biri de başarılı oyuncu Serhat Kılıç olmuştu. Ancak Kılıç’ın dizideki macerası başlamadan sona erdi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre oyuncunun bugün başlaması planlanan çekimlere sağlık sorunu nedeniyle katılamadığı öğrenildi.

DOKTORU AKSİYON SAHNELERİNE İZİN VERMEDİ

Yapılan kontrollerin ardından Serhat Kılıç’a boyun fıtığı teşhisi konuldu. Doktorunun, oyuncunun bir süre aksiyon sahnelerinde yer almasını uygun görmediği belirtildi.

Yaklaşık üç hafta fizik tedavi göreceği öğrenilen Kılıç’ın sağlık durumunun ardından Teşkilat’tan ayrılma kararı aldığı aktarıldı. Böylece oyuncu, yeni sezonda sete çıkamadan dizinin kadrosundan ayrılmış oldu.