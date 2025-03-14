Torbalı 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde 22 Ağustos 2022'de, hasta ile engelli bir doktor arasında tartışma çıktı. Bu sırada merkezdeki doktor Ekin Hürel Günay, tartışmayı bitirmek için araya girdi. Tartışmanın devam etmesi üzerine Günay, 'beyaz kod' verdi. Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen polis ekipleri, tartışmayı sonlandırdı. 7 Ekim 2022'de mesai bitiminin ardından evine giderken fırının önünde duran doktor Günay, aracından indiği sırada 3 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Günay'ı Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Başından yaralanan, vücudunda da kırıklar oluşan doktor Günay, buradaki müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

OLAY KAMERADA

Polis ekipleri, Doktor Ekin Hürel Günay'ın verdiği ifade doğrultusunda Sedat Aydemir, Fikret Aydemir ve Servet Aydemir kardeşleri yakaladı. Adliyeye sevk edilen 3 kardeş, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Doktor Günay ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Şüphelilerden Sedat Aydemir'in doktorla kavga eden kişi olduğu belirlenirken, 22 Ağustos'ta yaşanan olayla ilişkin kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde; doktor Günay ile Servet Aydemir arasında tartışma çıktığı, sağlık merkezinde bulunanlar tarafından sonlandırılmaya çalışıldığı, şüphelinin üzerindeki gömleği çıkarıp, doktorla yumruklaştığı anlar yer aldı.

Doktor Günay'ın, evine giderken uğradığı saldırının da görüntüleri ortaya çıktı. 3 kardeş daha önce verdikleri ifadelerinde; Günay ile olay günü tesadüfen karşılaştıklarını belirtirken, görüntülerde Günay'ın hafif ticari aracının siyah minibüsle takip edildiği anlaşıldı. Araçtan inip fırına girmek istediği sırada Günay'ı minibüsten inen 3 saldırganın sopalarla darbettikleri görüldü. Saldırganların, Günay baygınlık geçirdikten sonra koşarak minibüse binip, olay yerinden kaçmaları da görüntülerde yer aldı.

SAĞLIK ÇALIŞANI OLDUĞU İÇİN CEZA ARTIRILDI

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede, 3 sanık hakkında, 'Kamu görevlisine karşı silahla kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan ayrı ayrı 6 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası istendi. İddianame, Torbalı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Yargılama sürerken; sanıklar tahliye edildi. 13 Mart 2024'te görülen davada karar çıktı. Hakim, sanıklara 'Kamu görevlisini silahla kasten yaralama' suçundan 6'şar yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar eylemini sağlık personeline yönelik görevi nedeniyle işledikleri için ceza 9 yıla çıkarıldı. 'Takdiri indirim' ile sanıklar ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İSTİNAF BOZDU

Tarafların itirazları sonrası dosya, istinaf mahkemesine taşındı. Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Ceza Dairesi, Günay'ın, sanığın aile hekimi olmadığı ve olayın mesai dışında gerçekleştiği, bu yüzden de kamu görevlisine ve sağlık çalışanlarına karşı işlenen suçlardaki gibi ceza artırımı uygulanamayacağına kanaat getirdi. Kararı bozup, dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Sanıklar, Torbalı 3'üncü Asliye Mahkemesi'nde yeniden yargılanırken; savcı esas hakkında mütalaasını sundu. Mütalaada sanıkların, Ekin Hürel Günay'ı vaka günü takip edip, beraberinde bulunan sopalarla darbettikleri, bundan dolayı vücudundan kemik kırığı oluşacak şekilde yaralandığının sabit olduğu vurgulandı. İddia makamı, 'haksız tahrik' durumunun bu vakada gerçekleşmesinin kabul edilemeyeceğini belirtti. Darp neticesinde Günay'ın vücudunda kemik kırığı oluştuğuna değinen iddia makamı, istinaf mahkemesinin kararını göz önüne alıp sanıklar hakkında yalnızca 'Silahla kasten yaralama' suçundan ceza verilmesi talebinde bulundu.

CEZADA ARTIRIM YAPILMADI

Torbalı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 24 Şubat’ta görülen karar duruşmasında; İzmir Tabip Odası Avukatı Mithat Kara ile sanıkların avukatı Ece Nurcan katıldı. Esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapan Kara, sanıkların söz konusu eylemi sağlık personeline karşı işlediklerini belirterek, cezada artırım yapılmasını talep etti. Sanıkların avukatı ise haksız tahrik indirimleri uygulanması yönünde savunma yaptı. Avukatların savunmalarının ardından karar açıklandı. Hakim, sanıklara 'Silahla kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan ayrı ayrı 5'er yıl hapis cezası verdi. Öte yandan hakim, şikayetçi Günay'ın sanığın aile hekimi olmadığı ve olayın mesai dışında gerçekleştiği, bu yüzden de kamu görevlisine ve sağlık çalışanlarına karşı işlenen suçlardaki gibi ceza artırımı uygulanamayacağına kanaat getirdi.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİNE GİDİLMEDİ

Sanıklara verilen cezaların gerekçeleri açıklandı. Kararda sanıkların olay tarihinde fikir ve eylem birliği içerisinde hareket edip Günay'ı sopalarla darbettiklerinin altı çizildi. Sanıklar her ne kadar olay günü konuşmak için gittiklerini ve ilk olarak Günay'ın kendilerine hakaret ettiği yönünde savunma yapsalar da izlenen kamera kayıtlarında sanıkların ellerinde sopaya benzer bir cisimle araçtan inip doktoru darbettiklerinin altı çizildi. Gerekçeli kararda sanık savunmalarının suçtan kaçmaya ve kurtulmaya yönelik olduğu kanaatine varıldığı, bu sebeple de haksız tahrik indirimi yapılmadığı belirtildi. Ayrıca ilk tartışmanın üzerinden 2 ay geçtikten sonra olayın gerçekleştiği, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını gerektiren bir hiddet veya şiddetli elemin etkisinden bahsedilemeyeceği vurgulandı. Kararda Günay'ın, sanık Servet Aydemir'in aile hekimi olmaması sebebiyle kamu görevlisine ve sağlık çalışanlarına karşı işlenen suçlardaki gibi ceza artırımı uygulanamayacağına da belirtildi.