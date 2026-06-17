Oyuncu Ece İrtem'in hayatını kaybetmeden önce annesiyle birlikte evine giriş yaptığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 35 yaşındaki oyuncunun görüntüleri sonrası çeşitli yorumlar yapılırken, avukatı yaşananlara ilişkin açıklamada bulundu.

''MİDE AĞRISI VE HALSİZLİK HİSSEDİYORDU''

Avukat Gökkoyun, yaptığı açıklamada kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla detayları paylaştı. Açıklamada, Ece İrtem'in 15 Haziran'daki doğum günü öncesinde mide ağrısı ve halsizlik yaşadığı belirtildi.

İrtem'in bu nedenle arkadaşlarının hazırlamak istediği doğum günü kutlamasına katılmak istemediği, annesiyle birlikte Moda Sahili'nde kısa bir yürüyüş yaptıktan sonra yakınlardaki bir mekâna geçtiği aktarıldı.

Açıklamaya göre İrtem ve annesi burada iki soda içti. Daha sonra kendisini iyi hissetmeyen oyuncunun eve dönmek istediği, mekâna yaklaşık 100 metre mesafedeki evlerine gittikleri ifade edildi.

"DOKTORA GİTMEK İSTEMEDİ''

Avukat tarafından aktarılan bilgilere göre Ece İrtem'in eve giriş anındaki yürüyüşünün mide ağrısından kaynaklandığı belirtildi. Oyuncunun, birkaç gün önce gerçekleştirdiği Tayland gezisinde midesini üşüttüğünü düşündüğü ve dinlenmek istediğini söylediği ifade edildi.

Avukatı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''KAMUOYUNA

Müvekkilim Ece İrtem'in 15.6.2026 günü vefatından önce annesiyle evine giriş anındaki görüntüleri üzerinden bazı yorumlarda bulunulduğundan bilgi kirliliğini engellemek için

aşağıdaki açıklamanın yapılmasında yarar görülmüştür.

Annesine bu konu sorulduğunda: Ece İrtem'in 15.6.2026 günü doğum günü olmasına rağmen mide ağrısı ve halsizlik hissetmesi nedeniyle arkadaşları tarafından düzenlenmek istenen kutlamaya gitmek istemediğini, beraberce Moda Sahilinde kısa bir yürüyüş yapıp sonrasında sahile yakın bir mekana oturup iki soda içtiklerini, Ece İrtem'in mide yakınmasıyla eve gitmek istemesi üzerine bir müddet sonra ayrılarak mekana 100 metre mesafedeki evlerine döndüklerini, içilen iki sodanın ödeme fişinin kendisinde olduğunu, eve giriş anındaki yürüyüşünün mide ağrısından kaynaklandığını, doktora gitmek istemediğini, olaydan bir kaç gün önceki Tayland gezisinde midesini üşüttüğünü söyleyerek hemen yatmak istediğini, dinlenmenin

kendisine iyi geleceğini ifade ettiğini beyan etmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

AV.UĞUR GÖKKOYUN''