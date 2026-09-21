AKP iktidarında derinleşen işsizlik, her eğitim düzeyinden vatandaşı İşkur’un kapısına sürüklüyor. Alanında iş bulamayan üniversite, yüksek lisans ve doktora mezunları, İşbaşı Eğitim Programları’na (İEP) katılarak çalışma hayatına tutunmaya çalışıyor. Yılın ilk sekiz ayında 48 bin 445 kişi İEP’e katılırken, katılımcılar arasında iki doktora mezunu, 57 yüksek lisans ve 3 bin 409 lisans mezunu da yer aldı.

Doktoralısı, üniversitelisi, ilkokul mezunu gençler, konfeksiyon işçisi, müşteri hizmetleri görevlisi, kablo montajcısı, garson, bisküvi imalat işçisi, dokumacılık gibi meslekler için kuyrukta bekliyor.

ÜNİVERSİTE MEZUNLARI İLK SIRADA

İşkur’un Ağustos 2026 istatistiklerine göre, kuruma kayıtlı 2 milyon 337 bin 718 iş arayan kişi bulunuyor. İş arayanların 1 milyon 194 bin 911’ini kadınlar, 1 milyon 142 bin 807’sini erkekler oluşturuyor. İşkur aracılığıyla iş arayanların 261 bin 265’i ön lisans, 288 bin 493’ü lisans, 13 bin 382’si yüksek lisans ve 569’u doktora mezunu. Ön lisans ve üzeri eğitimli toplam 563 bin 709 kişi İşkur’dan iş bekliyor. İş arayanların 238 bin 181’i ise bir yıl ve daha uzun süredir İşkur’a kayıtlı bulunuyor.

İEP kapsamında 2026 yılının ilk sekiz ayında 10 bin 341 program düzenlenirken, bu programlara toplam 48 bin 445 kişi katıldı. Katılımcıların 4 bin 896’sını ön lisans, 3 bin 409’unu lisans, 57’sini yüksek lisans ve ikisini doktora mezunları oluşturdu. Programlara lise mezunu 22 bin 954, ilköğretim mezunu 12 bin 851 kişi katıldı. Katılımcılar arasında okuma yazma bilmeyen 732 kişi de yer aldı.

Günlük 1.080 lira

İŞKUR’un İşbaşı Eğitim Programı kapsamında iş arayan statüsündeki katılımcılara, programa devam ettikleri her gün için 1.079,83 lira cep harçlığı ödeniyor. Lise ve altı örgün eğitime devam eden öğrencilere günlük 809,87 lira, işsizlik ödeneği alanlara ise 539,91 lira veriliyor. İşbaşı Eğitim Programı katılımcılarının 10 bin 867’si 15-19, 15 bin 751’i ise 20-24 yaş grubunda yer aldı. Bu iki yaş grubundaki toplam katılımcı sayısı 26 bin 618 oldu. Programa emeklilik çağındaki vatandaşlar da katıldı. Katılımcıların 49’u 60-64 yaş, 15’i ise 65 yaş ve üzerinde.