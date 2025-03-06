Sağlık ocağında görev yapan Dr. Abdullah Kesgin, istifasını sert sözlerle duyurdu. Sağlık sisteminin işleyişine olan inancını kaybettiğini ve artık dayanamayacağını söyledi.
EMEĞİMİ YAKTIM, İŞİ BIRAKTIM
Dr. Abdullah Kesgin paylaştığı videoda şunları söyledi
"Bugün devletten istifa ettim. Günde 130 hasta bakıyordum, hasta başına 3 dakika.
Emekliliğimi yaktım, işi bıraktım.
İlaç sektörünün sekreteri olmam bekleniyor. Hasta gelecek, ilacını yazıp göndereceğim. Bunu istiyorlar."
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Paylaşımı kısa sürede büyük yankı uyandırırken, birçok sağlık çalışanı ve vatandaş bu durumun sağlık sistemindeki büyük bir soruna işaret ettiğini belirtti. Sosyal medyada "Sağlık değil, hız sistemi!", "Hastaya 3 dakika ayırmak nasıl mümkün olabilir?" gibi yorumlar yapıldı.