Ankara’nın Polatlı ilçesinde özel bir hastanede görevli Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. S.F.H., tıbbi sekreter S.Y.’ye yönelik “sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı” suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
ÖPEREK SARILMAYA ÇALIŞMIŞ
S.Y., çalıştığı hastanede doktor S.F.H.’nin kendisine sözlü ve fiziksel olarak cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan doktor, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hazırlanan iddianamede, doktorun, poliklinik odasında hasta bulunmadığı sırada S.Y.’yi yanağından öptüğü, sarılarak dokunduğu belirtildi.
Polatlı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında taraflar ve avukatları hazır bulundu. Mağdurun avukatı, sanığın cezalandırılmasını talep ederken, sanık ise suçlamaları reddederek beraatini istedi.
TAKDİR İNDİRİMİ UYGULANDI
Mahkeme, sanığın hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak suçu işlediği kanaatine vararak 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ceza, takdir indirimi uygulanarak verildi.