İzmir’de bir aile hekimliğinde geçen yaz doktor ile hasta arasında yaşanan tartışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Genç kadın hasta, aile hekimliğinden çıkacağı sırada merdivenlerden peşinden erkek bir doktor gelerek cep telefonuyla kayda aldı.

DOKTOR: GERİZEKALISIN

O esnada hasta, kadın doktora "Bana gerizekalı diyemezsin ağzını topla. Sen kimsin bana hakaret ediyorsun" dedi. Kadın doktor ise vatandaşa, "Derim, öylesin çünkü" diye karşılık verdi.

Bunun üzerine doktor odasına giden genç kadın, erkek doktor ile karşı karşıya geldi.

'KAPIMIZDA YALVARIP, ELİMİZİ ÖPTÜLER'

Erkek doktor da vatandaşa, "Senin gibileri çok gördük var ya çok, sonra kapımızda yalvarıp elimizi öptüler" dedi. Duydukları karşısında şaşkınlık yaşayan genç kadının, "Bu nasıl edepsizlik ya, neler oluyor burada" dediği duyuldu.

KADIN HASTAYA 66 BİN LİRA PARA CEZASI

Tartışma sonrası konu mahkemeye taşınırken, görüntülerde yer alan kadın hasta hakkında 66 bin lira para cezası verildiği öğrenildi. Kadın ise doktora hakaret etmediğini savunarak, doktorun yanında bulunan kişilerin mahkemede yalancı şahitlik yaptığını iddia etti. “Hakaret etmedim, buna rağmen cezalandırıldım” diyerek karara tepki gösterdi.