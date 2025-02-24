Zengin bir C vitamini kaynağı olmasının yanı sıra mandalina, en lezzetli meyvelerden biri olarak kabul edilir.



Sağlığımız ve bağışıklık sistemimiz için eşsiz besin değerleri içeren bu meyveyi sık sık tüketmek, bazı yaygın yanlış inanışlara neden olabilir. Birçok insan karpuz yerken çekirdeklerini, mandalina tüketirken ise üzerindeki beyaz lifleri ayıklamayı tercih ediyor.



Bu şekilde hem meyvenin daha duru ve estetik bir görüntüye sahip olduğu düşünülürken hem de lifsiz meyvelerin daha 'faydalı' olacağına inanılıyor.

KESİNLİKLE SÖKMEYİN



Doktorlar, bu durumun büyük bir hata olduğuna dikkat çekerken, mandalina üzerindeki ip şeklindeki beyaz liflerin sağlık açısından birçok faydasının bulunduğunu savunmakta.



Sindirim sistemini destekleyen bu lifler, vücudu toksinlerden ve atıklardan arındırırken aynı zamanda antioksidan etkiye sahip doğal polisakkarit görevi üstlenir. Tüketilen narenciyenin kolesterol seviyesini düşürürken, daha kolay sindirilmesine imkan verir. Mandalina üzerindeki lifleri çıkarmak, bütün bu faydalı özelliklerin bir kısmının azalmasına neden olacaktır.



Bazı kişiler bu liflerin dokusunu ya da tadını sevmese de, mandalinadan en iyi şekilde yararlanmak için bu liflerin mutlaka tüketilmesi gerekir. Vücuda besin maddesi eklemenin yanı sıra kan şekeri seviyelerini düzenlemeye ve sindirim sisteminin işleyişini iyileştirmeye de yardımcı olurlar. O yüzden bu ipler size pek cazip gelmese bile hemen çöpe atmamaya özen gösterin.

BOL BOL MANDALİNA TÜKETİN



Mandalina, özellikle bağışıklık sistemini güçlendiren C vitamini olmak üzere gerçek bir vitamin ve mineral kaynağıdır. Ayrıca tokluk hissi veren ve sindirimi iyileştiren lif açısından da zengindirler. Bu da mandalinaları, fırınlanmış ürünlerde veya tatlılarda bulunan ekstra şeker olmadan enerji ve tokluk sağlayan harika bir atıştırmalık seçeneği haline getirir.

Günlük önerilen tüketim miktarı iki ila dört adet mandalinadır ancak aşırıya kaçmamalısınız. Çok fazla lif ve doğal asit mide rahatsızlığına veya sindirim sorunlarına yol açabilir.

Turunçgillere karşı alerjiniz veya mide-bağırsak sorunlarınız varsa mutlaka doktorunuza danışın. Bu durumda günde 1-2 adet küçük mandalina ile sınırlı kalmanız tavsiye edilebilir.