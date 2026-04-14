Bilimsel araştırmalar, uyku alışkanlıkları ile beyin sağlığı arasındaki ilişkinin demansın erken teşhisinde kritik bir rol oynadığını ortaya koyuyor. Beynin uyku sırasında "glimfatik sistem" aracılığıyla beta-amiloid gibi zararlı proteinleri temizlediğini belirten uzmanlar, kronik uyku bozukluklarının bu süreci sekteye uğratarak nörodejeneratif hastalıkların önünü açabileceğini kaydediyor.

DERİN UYKU VE HAFIZA İLİŞKİSİ

HuffPost'ta yer alan uzman görüşlerine göre, özellikle "yavaş dalga uykusu" (SWS) olarak bilinen derin uyku evresindeki azalmalar, nörodejeneratif hastalıkların erken biyobelirteci olarak değerlendiriliyor. Hafızanın pekiştirilmesi sürecinin derin ve REM uykusu tarafından desteklendiğini vurgulayan nörolog Dr. Fesharaki-Zadeh, bu evrelerdeki bozulmaların kalıcı hafıza kaybına katkıda bulunabileceğini ifade ediyor.

DOKTORLARIN UYARDIĞI 4 TEMEL BELİRTİ

Nöroloji uzmanları, bunama belirtisi olabilecek spesifik uyku sorunlarını şu şekilde sıralıyor:

Şiddetli Uykusuzluk: Uykuya dalmada zorluk, sık gece uyanmaları ve gündüz aşırı uykululuk hali, beyindeki uyku-uyanıklık ağlarının bozulduğuna işaret edebiliyor.

Sirkadiyen Ritim Bozukluğu: Vücudun iç saatinin bozulmasıyla birlikte kişinin gündüz uyuması, gece ise uzun süre uyanık kalması; buna kafa karışıklığının eşlik etmesi demansın erken evrelerinde sık görülüyor.

Rüyaların Fiziksel Tekrarı: Uyku sırasında bağırma, yumruk atma veya yataktan fırlama gibi davranışlar, kas felcini kontrol eden beyin sapı bölgelerinin etkilendiğini gösteriyor. Bu durum, hafıza kaybından yıllar önce ortaya çıkabiliyor.

Gece Dolaşmaları: Geceleri kafa karışıklığı ve yönelim bozukluğuyla ev içinde dolaşmak, sirkadiyen ritmin tamamen bozulduğunun ve zihnin dinlenme yeteneğini kaybettiğinin göstergesi olarak kabul ediliyor.

ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ

Uzman nörolog Dr. Rob Nawaz Khan, uyku bozukluklarının mutlaka demans anlamına gelmediğini ancak uzun süreli ve kötüleşen sorunlarda mutlaka profesyonel yardım alınması gerektiğini vurguluyor. Özellikle uyku bozukluklarına hafıza değişiklikleri ve günlük işleri yapmada zorluk eşlik ediyorsa, bir nöroloğa danışılmasının hayati önem taşıdığı belirtiliyor.