Televizyon dizisinde birlikte rol alan Yasemin Ergene ve Melike Güner, sosyal medya hesapları üzerinden yeni bir paylaşım yaptı. Bu buluşma, eşinden boşandıktan sonra yeniden oyunculuğa dönme kararı alan Ergene'nin çalışma takvimi öncesinde gerçekleşti. SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI Yasemin Ergene, Melike Güner'in doğum günü kutlamasına ait fotoğrafları kişisel hesabı üzerinden takipçilerine sundu. Ergene, yayımladığı karelerin altına "Nice güzel yaşlara Melo'm" ifadesini ekledi. Dizinin yayınının sona ermesinin ardından dostluklarını sürdüren ikilinin bu karesi, sosyal medya platformlarında yakından takip ediliyor. BOŞANMA SONRASI SETLERE DÖNÜYOR Kısa süre önce evliliğini sonlandıran Yasemin Ergene'nin, oyunculuk kariyerine kaldığı yerden devam edeceği bildirildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.