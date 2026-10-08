Brezilya’da yaşayan Maria Paula Vieira’nın çocukluğu, hastanelerde, laboratuvarlarda ve sürekli doktor muayeneleri arasında geçti. Üç yaşından itibaren ellerinde ve ayaklarında hissettiği şiddetli yanma, ağrı ve deri soyulması şikayetleri, genç kadının hayatını derinden etkiledi. Yıllarca farklı uzmanlara başvurmasına rağmen Vieira, şikayetlerinin kaynağını öğrenemedi.

Hastalığın ne olduğu bilinmediği için uygulanan tedaviler, çoğunlukla belirtileri kontrol altında tutmaya yönelikti. Bazı uygulamalar ise durumunun daha da ağırlaşmasına neden oldu. Zaman içerisinde ayaklarındaki dokunun zarar görmesiyle hareket kabiliyeti ciddi şekilde kısıtlanan Vieira, tekerlekli sandalye kullanmaya başladı.

"BELİRTİLERLE DERS ARASINDA BAĞLANTI KURDUM"

Yıllardır bulunamayan yanıt, hiç beklemediği bir yerde karşısına çıktı. Pandemiden kısa süre önce bir sosyal medya uygulamasında tanıştığı tıp öğrencisi Lucas, Vieira’nın anlattığı belirtilerle daha önce katıldığı bir ders arasında bağlantı kurdu. Bu tesadüfi tanışma, Vieira’nın uzun süredir aradığı cevabı bulmasını sağladı.

Lucas’ın önerisinin ardından Maria Paula, 2023 yılında Profesör Paulo Ricardo Criado ile görüşmeye karar verdi. Klinik belirtilerinin incelenmesinin ardından gerçekleştirilen genetik testler, Vieira’nın durumunun Olmsted sendromu ve eritromelalji olarak bilinen iki nadir tabloyla ilişkili olduğunu doğruladı.

Doğru teşhisten sonra Vieira’nın hayatında önemli değişiklikler başladı. Durumuna uygun tedaviye başlayan genç kadın, günlük yaşamında iyileşme yaşadığını belirtiyor. Daha önce yapmakta zorlandığı bazı egzersizleri yapabildiğini, daha fazla dışarı çıkmaya ve seyahat etmeye başladığını ifade eden Vieira, uzun yıllar boyunca hastalığın yarattığı belirsizliğin ardından geleceğe ilişkin yeniden plan yapabildiğini söylüyor.