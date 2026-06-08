Bir döneme damga vuran "Doktorlar" dizisindeki Aslan karakteriyle hafızalarda yer edinen Devrim Nas, aldığı acı haberle sarsıldı. Ünlü oyuncu, babası Recep Nas'ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Emekli öğretmen olan Recep Nas'ın vefat haberini takipçileriyle paylaşan Devrim Nas, duygusal mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Canım babamı bugün sonsuzluğa uğurluyoruz. Seni çok seviyoruz, uğurlar ola."
Nas'ın paylaşımının ardından sanat dünyasından birçok isim ve sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncuya taziye mesajları gönderdi.