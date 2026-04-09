Türk müziğinin en güçlü sesleri arasında gösterilen İbrahim Tatlıses, yurt dışı konserlerinin ardından yakalandığı ağır bir enfeksiyon nedeniyle salı günü hastaneye kaldırılmıştı.
74 yaşındaki Tatlıses'in durumunu inceleyen doktorlar, tedaviye yoğun bakım ünitesinde devam edilmesi kararını verirken, ünlü sanatçının ameliyata alınıp alınmayacağına ilişkin ilave testler yapıldı.
TATLISES İÇİN AMELİYAT KARARI VERİLDİ
Enfeksiyonun kontrol altına alınması için ilaçlı tedavisi devam eden Tatlıses'in cumartesi günü safra kesesi ameliyatına alınmasına karar verildi.