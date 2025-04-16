Dakikalar İçinde Hayati Tehlike Oluşturabiliyor

Halk arasında “et yiyen bakteri” olarak bilinen bu enfeksiyon türü, tıbbi literatürde “nekrotizan fasiit” olarak adlandırılıyor. Bağışıklık sistemi zayıf bireylerde daha sık görülen bu hastalık, hızla ilerleyerek dokuları yok ediyor ve ölümcül seyredebiliyor.

Indiana Üniversitesi Mikrobiyoloji Profesörü Bill Sullivan, bakterinin cilt yoluyla vücuda girerek kas, sinir ve damarları çevreleyen bağ dokularına ulaştığını, bu dokuları çok kısa sürede “eritir gibi” tahrip ettiğini belirtiyor. Enfeksiyon kana karıştığında, sepsis gelişerek çoklu organ yetmezliğine yol açabiliyor.

Bir Hasta 28 Saatte Hayatını Kaybetti

Yayımlanan vaka raporuna göre, enfeksiyonun ilk hastada küçük bir cilt lezyonuyla başladığı, ancak çok kısa sürede yayılarak yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen sadece 28 saat içinde ölümle sonuçlandığı belirtildi.

Erken Müdahale Hayat Kurtarıyor

İkinci vaka ise dış genital bölgede oluşan apsenin hızla yayılması sonucu üç ayrı cerrahi müdahale gerektirdi. Hasta, sonrasında uygulanan rekonstrüktif cerrahiyle sağlığına kavuştu. Üçüncü vakada ise rahim ameliyatı sonrası gelişen bir yara enfeksiyonu, aynı bakteriye zemin hazırladı. Enfekte dokunun cerrahiyle çıkarılması ve güçlü antibiyotik tedavisi sayesinde hasta hayata döndürüldü.

Jinekologlara Hayati Çağrı: Belirtileri Gecikmeden Tanıyın

Uzmanlar, vajinal bölgede gelişen nekrotizan fasiitin nadir görülse de son derece tehlikeli olduğunun altını çiziyor. Tanının gecikmesi durumunda ölüm riskinin ciddi şekilde arttığına dikkat çeken doktorlar, travmatik cilt yaralanmaları, cinsel ilişki, cerrahi işlemler veya genital piercing sonrası enfeksiyon gelişebileceğini belirtiyor.

Prof. Sullivan, genital bölgede bu enfeksiyonun teşhisinin diğer bölgelere göre daha zor olabileceğini vurgulayarak şu ifadeyi kullandı:

“Zaman en kritik faktör. Erken teşhis hayat kurtarır.”

Vaka Sayısında Dikkat Çeken Artış

Raporda yer alan verilere göre, yalnızca Shrewsbury ve Telford Hastanesi’nde 2022-2024 yılları arasında 20 nekrotizan fasiit vakası kayda geçti. Bu sayı, önceki 10 yıl boyunca bildirilen toplam 18 vakayı geride bıraktı. Avrupa genelinde ve ABD’de de A grubu streptokok bakterisine bağlı enfeksiyonlarda belirgin bir artış yaşandığı bildiriliyor.