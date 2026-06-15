Kadınların mesleklere olumlu ya da olumsuz oy verdiği geniş çaplı ankette, zirveye ne doktorlar ne de finansçılar oturabildi. İşte kadınların gözünde en seksi ve en az çekici bulunan mesleklerin tam listesi...

En seksi seçilen meslekler

Anket sonuçlarına göre kadınların en çekici bulduğu meslek grubu, açık ara farkla inşaat işçileri ve tamirciler oldu. Kas gücü ve pratikliğin ön plana çıktığı listenin devamı ise zeka ile sanatın harmanlandığı ilginç bir dengeden oluşuyor:

İnşaatçı / Tamirci: 915 olumlu / 316 olumsuz oy 👑 (Açık ara lider)

Bilim İnsanı: 540 olumlu / 265 olumsuz oy

Doktor: 471 olumlu / 322 olumsuz oy

Bilişim Uzmanı (IT): 419 olumlu / 377 olumsuz oy

Müzisyen: 252 olumlu / 411 olumsuz oy

Influencerlar sınıfta kaldı: En az çekici bulunan meslekler

Listenin en dibi ise sosyal medyanın popüler figürleri ve takım elbiseli dünyalar için tam bir hayal kırıklığı oldu. Kadınlar, özellikle Influencer'ları (Etkileyicileri) ve politikacıları listenin en sonuna fırlattı:

Influencer: 63 olumlu / 766 olumsuz oy 📉 (Listenin en çekilmezi)

Siyasetçi: 83 olumlu / 630 olumsuz oy

Finansal Analist: 118 olumlu / 454 olumsuz oy

Garson: 176 olumlu / 446 olumsuz oy

Proje Yöneticisi: 160 olumlu / 422 olumsuz oy