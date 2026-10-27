Beşiktaş’ın eski futbolcusu Pascal Nouma, yıllar önce verdiği yaşam mücadelesini hatırlatan duygusal bir buluşmayla gündeme geldi. Kas kanseri nedeniyle kemoterapi ve radyoterapi gören Nouma, zorlu sürecin ardından sağlığına kavuşmasını sağlayan doktoruyla yeniden buluştu.

YAŞAMA ŞANSI YÜZDE 2'YDİ

2003 yılında kas kanseri teşhisi konulan Pascal Nouma, tedavi sürecinde hayatta kalma ihtimalinin yalnızca yüzde 2 olduğunu öğrendi. Zorlu tedavilerin ardından hastalığı yenmeyi başaran eski futbolcu, yıllar içinde sağlığına kavuştu.

“BİRLİKTE BAŞARDIK”

Nouma, kendisini tedavi eden doktoruyla buluşmasından kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraflarına “Bana yüzde 2 yaşama şansı vermişti... Birlikte başardık” notunu düşen Nouma’nın paylaşımı, takipçilerinden çok sayıda sevgi ve destek mesajı aldı.

''KANSERİ YENMEMDE EMEĞİ BÜYÜK''

Nouma paylaşımına, ''Kanseri yenmemde büyük emeği olan, hayatımda çok özel bir yere sahip kıymetli doktorumu ve güzel ailesini İstanbul’da ağırlamak tarifsiz bir mutluluk. İyi ki yollarımız kesişmiş, iyi ki varsınız. '' notunu düştü.