Kardiyolog Dr. Brett Silava'ya göre, zeytindeki yağın yaklaşık yüzde 75'i oleik asittir. Bu değerli yağ asidi, vücuttaki kronik iltihaplanmayı sınırlayarak felç, diyabet ve kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı oluyor. Ayrıca içerdiği polifenoller sayesinde beyin ve göz sağlığını da koruyor.

Zeytindeki "gizli sodyum" riski

Zeytin dalından koptuğu haliyle yenemeyecek kadar acıdır. Bu acılığı gidermek için yapılan işleme süreci, zeytine yoğun miktarda tuz eklenmesine neden olur.

Tek bir porsiyon zeytin, türüne göre 150 ile 700 mg arasında sodyum içerebilir.

Yüksek tansiyonu olanlar için bu miktar, sağlığa yarardan çok zarar getirebilir.

Sodyumu %30 azaltan basit hile

Zeytinden vazgeçmek istemeyenler için beslenme uzmanları hayat kurtaran bir ipucu veriyor: Zeytinleri yemeden önce soğuk suyla durulayın. Sadece bu basit işlem, sodyum içeriğini yüzde 30'a kadar düşürebiliyor. Ayrıca salamura yerine suda saklanan zeytinleri tercih etmek çok daha güvenli.

Hangi zeytin olursa olsun (yeşil veya siyah), uzmanların önerdiği güvenli sınır: Günde 5-6 adet. Bu miktar, hem faydalı yağları ve lifleri almanızı sağlar hem de sodyum ve kalori dengesini bozmaz.