Mekâna sıcaklık ve hareket katmasıyla bilinen turuncu, duvarlarda kontrolsüz uygulandığında adeta bir zihinsel yorgunluk kaynağına dönüşüyor.

Nöroloji uzmanları ve renk psikologları, bu baskın rengin son derece yüksek bir frekans yaydığına dikkat çekiyor. Gözün bu yoğun uyarana uzun süre maruz kalması, beyin dalgalarını sürekli tetikleyerek sinir sistemini teyakkuza geçiriyor.

Sonuç ise dinlenmek için sığındığınız evinizde bedeninizin kesintisiz bir stres yüküyle baş başa kalması.

UYKU KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR, BAŞ AĞRISI YAPIYOR

Çevre psikolojisi uzmanlarına göre, evinde turuncuyu yoğun şekilde tercih eden kişilerde zamanla odaklanma güçlüğü, uyku kalitesinde düşüş ve akşam saatlerinde aniden beliren huzursuzluk hissi baş gösteriyor.

Sürekli uyarılan görsel korteks, bir süre sonra şakaklarda zonklayıcı ağrılara yol açıyor. Turuncunun sağladığı yapay canlılık hissi hızla tükenirken, yerini kronik bir tükenmişlik ve zihinsel bulanıklığa bırakıyor.

Turuncunun enerjisinden tamamen vazgeçmek yerine doğru stratejiyle zararlarını nötralize edebilirsiniz:

Dinlenme Alanlarından Uzak Tutun: Yatak odası ve dinlenme köşelerinde turuncuyu ana duvar rengi olarak asla tercih etmeyin.

Küçük Detaylara Hapsedin: Bu enerjik tonu duvarlar yerine halı, kırlent veya tablo gibi aksesuarlarda değerlendirin.

Fonksiyonel Alanlarda Tek Duvar: Zihni açık tutan yapısı nedeniyle yalnızca çalışma odası veya mutfakta, tek bir odak duvarı (accent wall) şeklinde uygulayın.

Soft Alt Tonları Seçin: Parlak ve baskın turuncu yerine kiremit, şeftali veya taba gibi sakinleştirici toprak tonlarına şans verin.