İstanbul'da özel bir hastanede tedavisi devam eden Ufuk Özkan'ın sağlık durumuna ilişkin Organ Naki Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak ve Organ Nakli Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık basın mensuplarına açıklama yaptı. A çıklamada Özkan’ın hem sağlık değerlerinin düzeldiği hem de nakil için beklenen donörün bulunduğu belirtildi.

Ufuk Özkan'a uygulanan tıbbi tedavinin olumlu sonuç verdiğini belirten Prof. Dr. Yaprak, "Ufuk Bey hastanemize yattığında karaciğer yetmezliği skoru (MELD) 22 seviyesindeydi. Uyguladığımız tıbbi tedavilerle genel durumunda belirgin bir iyileşme sağladık ve bu skoru 22'den 14'e düşürmeyi başardık” dedi.

"SET ARKADAŞI DONÖR OLDU"

Prof. Dr. Yaprak, tedavi sürerken eş zamanlı yürütülen canlı donör arayışının da sonuçlandığını açıkladı.

Donörün, Özkan'ın sektörden arkadaşı olduğunu belirten Prof. Dr. Yaprak, "Eski çalışma arkadaşları arasından aday olan ilk aday kameraman Salih Kıvırcık, Ufuk Bey ile daha önce bir dizide birlikte çalışmış. Yapılan testlerde anatomik olarak uygun bulundu ve etik kurul onayını aldı. Önümüzdeki günlerde nakil operasyonunu planlıyoruz" diye konuştu.

"YASAL ONAY TAMAM"

Organ Nakli Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık ise, "En uygun donör adayı olan Salih Kıvırcık'ın yasal onay süreçleri tamamlandı. Hem alıcımız Ufuk Özkan hem de vericimiz Salih Bey ile başarılı bir operasyon için hazırlıklarımıza başladık" ifadelerini kullandı.