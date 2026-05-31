Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinde düzenlenen Hıdırellez Şenlikleri'nde sahne alan ünlü sanatçı Haluk Levent, konser sırasında yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle programını tamamlayamadı. Bayram dolayısıyla binlerce kişinin katıldığı etkinlikte sahneye çıkan sanatçının rahatsızlanarak konseri yarıda bıraktı.

DOKTORLARIN UYARISINA RAĞMEN SAHNEYE ÇIKTI

Sahnedeki konuşmasında sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Haluk Levent, bir süredir tedavi gördüğünü ve doktorlarının kendisine 15 günlük istirahat raporu verdiğini söyledi. Buna rağmen Ataköy'deki vatandaşlarla buluşmak istediğini ifade eden sanatçı, bayram coşkusunu paylaşmak için etkinliğe katıldığını belirtti.

Edinilen bilgilere göre kısa süre önce mide kanaması geçiren Levent'in, doktorların dinlenme tavsiyesine rağmen konser programını iptal etmediği öğrenildi. Konser esnasında fenalaşan sanatçı, sağlık durumunun elvermemesi nedeniyle sahneden ayrılmak zorunda kaldı.

AHBAP'TAN ATAKÖY'E DESTEK MÜJDESİ

Konser öncesinde vatandaşlara seslenen Haluk Levent, kurucusu olduğu AHBAP Derneği aracılığıyla Ataköy'de gerçekleştirilecek bir projeye destek vereceklerini açıkladı. Teknik altyapı ve eğitim alanlarında kullanılmak üzere yaklaşık 500 bin liralık katkı sağlanacağını duyuran sanatçı, açıklamasıyla katılımcılardan alkış aldı.

Ataköy Yaylası'nda gerçekleştirilen Hıdırellez Şenlikleri'ne siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çevre ilçe ile beldelerden çok sayıda vatandaş katıldı. Bayramın üçüncü gününde düzenlenen etkinlik, bölge halkının yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.