İlk günlerde tek başına çalışan Beal, dere yatağından lastikler, tenekeler, eski beyaz eşyalar ve diğer atıkları elleriyle topladı. Daha sonra yerel bitkiler dikerek su ekosistemini yeniden oluşturmaya başladı. Başlangıçta kişisel bir uğraş olarak görülen bu çalışma zamanla gönüllülerin de katıldığı büyük bir çevre hareketine dönüştü.

DEREYİ YENİDEN HAYATA DÖNDÜRDÜ

Beal, derenin önemli bir bölümünün yıllar önce boruların içine alınması nedeniyle doğal yapısını kaybettiğini fark etti. Su sıcaklığının yükselmesi somon balıklarının geçişini engelliyor, çevredeki yaşam da büyük ölçüde yok oluyordu. Bunun üzerine derenin yeniden gün yüzüne çıkarılması için uzun yıllar boyunca aralıksız çalıştı.

Doktorların yalnızca dört ay ömür biçtiği Beal, bu çalışmayı yaklaşık 27 yıl boyunca sürdürdü. Dereyi temizlemek için çıktığı yolculuk, hem Hamm Deresi'nin yeniden doğal yaşam alanına kavuşmasını sağladı hem de hayatının geri kalanını adadığı bir çevre hareketine dönüştü.

SOMONLAR VE SU SAMURLARI GERİ DÖNDÜ

Yıllar süren çalışmaların ardından Hamm Deresi yeniden doğal bir yaşam alanına dönüştü. Somon balıkları tekrar dereye gelmeye başlarken, kunduzlar, su samurları, balıkçıllar ve balık kartalları da bölgeye geri döndü. Bir zamanlar sanayi atıklarıyla dolu olan dere, bugün Seattle'ın önemli kentsel doğal yaşam alanlarından biri olarak gösteriliyor.

John Beal 2006 yılında hayatını kaybetse de başlattığı çevre hareketi kızı Liana Beal ve bölgedeki gönüllü kuruluşlar tarafından sürdürülüyor. Onun yıllar önce tek başına başlattığı çalışma, bugün Hamm Deresi'nin korunması ve geliştirilmesi için devam eden projelere ilham vermeyi sürdürüyor.