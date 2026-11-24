Uzun yıllar tıbbın tek simgesi sayılan beyaz önlükler, 20. yüzyılın başlarından itibaren ameliyathanelerde yerini tamamen yeşil ve mavi tonlarına bıraktı. İlk bakışta basit bir renk değişimi gibi görünen bu karar, saatler süren zorlu operasyonlarda cerrahların görüş keskinliğini koruyan kritik bir işleve sahip.

KIRMIZIYA ODAKLANAN BEYİN BİR SÜRE SONRA KÖRLEŞİYOR

Ameliyat boyunca saatlerce kırmızı ve pembe dokulara bakan cerrahların beyinlerinde zamanla "renk yorgunluğu" oluşuyor ve göz kırmızının ince tonlarını ayırt edemez hale geliyor. Görme üzerine çalışan psikolog John Werner'e göre, renk çemberinde kırmızının tam karşısında yer alan yeşil ve maviye bakmak gözün bu yorgunluğunu anında sıfırlayarak cerrahın dokular arasındaki hayati detayları yeniden keskin bir şekilde seçmesini sağlıyor.

BEYAZ ÖNLÜKTE OLUŞAN "HAYALİ LEKELER" DİKKAT DAĞITIYOR

Diğer kritik neden ise beyaz yüzeylerin yarattığı optik yanılsama. Uzun süre parlak kırmızıya bakan bir göz beyaz bir önlüğe çevrildiğinde, yüzeyde yeşil renkli hayali lekeler beliriyor. Padova Üniversitesi'nden Paola Bressan'a göre, beyaz kıyafetlerde dikkat dağıtan bu görüntüler yeşil veya mavi kumaş üzerinde tamamen görünmez hale gelerek cerrahın odağını kaybetmeden operasyonu tamamlamasını sağlıyor.