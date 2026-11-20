100 yaşını aşmak, sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmek isteyen pek çok kişinin ilgisini çekiyor. Dünyanın farklı bölgelerinde olağanüstü yaşlara ulaşan insanların yaşamları da uzun ömrün sırlarına ilişkin merakı artırıyor. Bu isimlerden biri, 117 yaşına kadar yaşayan İtalyan Emma Morano'ydu. Morano, uzun yaşamının sırlarından birinin yaklaşık 90 yıl boyunca her gün tükettiği yumurtalar olduğunu söylüyordu.

29 Kasım 1899'da İtalya'nın Piyemonte bölgesinde dünyaya gelen Emma Morano, tarihin en çalkantılı dönemlerine tanıklık etti. 2 dünya savaşını, siyasi değişimleri ve dünyayı baştan sona dönüştüren teknolojik gelişmeleri gördü.

Olağanüstü yaşam süresi sayesinde uluslararası alanda tanınan Morano, 15 Nisan 2017'de 117 yaşında hayatını kaybetti. Böylece 19. yüzyılda doğduğu bilinen son insan olarak tarihe geçti.

117 yaşına ulaşmasının ardından dünyanın dört bir yanından gazeteciler, Morano'ya uzun yaşamının sırrını sormaya başladı. İtalyan kadın ise kendine özgü mizahıyla bu soruya iki yanıt veriyordu: Erkeklerden uzak durmak ve yıllardır sürdürdüğü beslenme alışkanlıkları.

117 yaşına kadar yaşayan Emma Morano her gün ne yiyordu?

Emma Morano'nun en dikkat çekici alışkanlıklarından biri, yaklaşık 90 yıl boyunca her gün yumurta tüketmesiydi. Bu alışkanlığı Birinci Dünya Savaşı'nın ardından, gençlik yıllarında anemi teşhisi konulmasıyla başladı. Doktorunun tavsiyesi üzerine beslenmesine yumurta ekleyen Morano, zamanla günde üç yumurta yemeyi alışkanlık haline getirdi. Üstelik bunların ikisini çiğ olarak tüketiyordu.

Beslenme düzenini anlatırken günlük alışkanlıklarını da paylaşan Morano, yumurtanın yanı sıra evde hazırladığı geleneksel bir İtalyan içeceği olan grappayı da tükettiğini söylüyordu.

Yıllar içinde beslenme düzeninde bazı değişiklikler yapan Morano, hayatının son dönemlerinde günlük yumurta tüketimini üçten ikiye indirdi. Buna rağmen yumurta, yaşamının büyük bölümünde sofrasından eksik etmediği yiyeceklerden biri oldu.

Yumurta, yüksek kaliteli protein içermesinin yanı sıra B12 vitamini, kolin ve selenyum gibi vücut için önemli besin öğeleri de sağlıyor. Ancak Morano'nun uzun yaşamını yalnızca yumurta tüketimine bağlamak mümkün değil. Bilimsel araştırmalar, ileri yaşlara ulaşmada genetik özellikler, çevresel koşullar, sağlık hizmetlerine erişim ve yaşam tarzı gibi pek çok faktörün etkili olduğunu gösteriyor.

Üstelik Morano'nun yıllarca sürdürdüğü çiğ yumurta tüketimi, sağlık açısından örnek alınabilecek bir alışkanlık değil. Çiğ yumurtada bulunabilen Salmonella bakterisi gıda zehirlenmesine yol açabileceğinden, yumurtanın iyice pişirilerek tüketilmesi öneriliyor.

Hayatının en acı deneyimi yeniden evlenmeme kararını etkiledi

Emma Morano'nun uzun yaşam öyküsünde beslenme alışkanlıkları kadar özel hayatında aldığı kararlar da dikkat çekiyordu. Hiç yeniden evlenmemesini uzun yıllar boyunca kendi özgürlüğüne öncelik vermesiyle açıklayan Morano, bu kararın arkasında oldukça zorlu deneyimler bulunduğunu anlatıyordu.

8 kardeşin en büyüğü olan Morano, gençlik yıllarında aşık olduğu adamı Birinci Dünya Savaşı'nda kaybetti. Daha sonra ise istemediği halde evlendirildiğini ve şiddet gördüğü bir ilişki yaşadığını söyledi.

2011 yılında İtalyan gazetesi La Stampa'ya verdiği röportajda evliliğe nasıl zorlandığını anlatan Morano, eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini belirtti. O dönem 26 yaşında olduğunu söyleyen Morano, bu evliliği kendi isteğiyle yapmadığını dile getirdi.

Çiftin altı aylık tek çocuklarını 1938'de kaybetmesi ise hayatındaki en büyük acılardan biri oldu. Bu kaybın ardından Morano, eşiyle yollarını ayırdı ve bir daha evlenmemeye karar verdi.

Kararının nedenini yıllar sonra açıklayan Morano, bir başkasının egemenliği altında yaşamak istemediğini söylüyordu. Hayatının geri kalanında bağımsızlığını korumayı tercih eden İtalyan kadın, kendi kararlarını özgürce verebildiği bir yaşam sürdü.

Morano'nun 117 yıllık öyküsü, uzun yaşamın tek bir sırrı olmadığını bir kez daha hatırlatıyor. Her gün tükettiği yumurtalar onun yaşam öyküsünün dikkat çeken bir parçası olsa da uzun ömrünün gerçek nedenini yalnızca bu alışkanlıkla açıklamak mümkün değil.