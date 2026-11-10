Samsun’un Atakum ilçesinde bir devlet hastanesinde genel cerrahi asistanı olarak çalışan M.C.’yi (39) sol kolundan bıçakla yaralayan M.F.İ. (35), polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenimahalle Mahallesi İsmet İnönü Caddesi’ndeki bir apartmanın koridorunda meydana geldi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.C., sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastanede tedaviye alındı.

Uyuşturucu suçundan denetimi olduğu belirtilen M.F.İ., ifadesinde denetimi kaçırdığını, daha önce yaptığı gibi uyuşturucu karşılığında rapor almak istediğini ve aralarında bu nedenle anlaşmazlık çıktığını iddia etti. Şüpheli, doktorun kendi kendini bıçakladığını öne sürdü.