Türkiye'de bir doktorun Cadılar Bayramı paylaşımı tepki yağmuruna tutuldu. Cadılar Bayramı dolayısıyla düzenlenen bir kutlamada kaydedilen görüntülerde, doktor olduğu belirtilen bir kişinin iki kadınla birlikte "şiddet içerikli" poz verdiği görüldü. Emrullah Erdinç'in paylaştığı görüntülerde kan lekelerini andıran kırmızı izlerle kaplı beyaz önlük giyen doktor, elindeki bıçağı iki kadının boyun hizasına götürerek poz verdiği görüldü. 'SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ' Söz konusu görüntülerin paylaşılmasının ardından doktorun sergilediği davranış sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntüler, kadına yönelik şiddetin şaka ve eğlence unsuru olarak kullanılmasına ilişkin tartışmalara yol açtı. Paylaşıma yönelik tepkilerde, "Kadına şiddetin şakası olmaz" ifadeleri öne çıktı.

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