Dünyaca ünlü epidemiyolog ve beslenme uzmanı Dr. Tim Spector, yıllarca sağlıklı olduğunu düşündüğü kahvaltı alışkanlığının kilo alımında rol oynadığını fark etti. Üstelik bu alışkanlık, 10 yılda 10 kilo almasına neden olmuştu. Spector, yaptığı gözlemler sonucunda kahvaltısını değiştirdi ve hem kan şekeri seviyesinde hem de açlık hissinde önemli bir fark gördü.

BBC'nin Just One Thing adlı podcast programına verdiği röportajda kişisel deneyimini anlatan Spector, kahvaltıda yaptığı seçimlerin vücudunu nasıl etkilediğini açıkladı.

Her sabah aynı kahvaltıyı yapıyordu

Spector'ın yıllarca tercih ettiği kahvaltı oldukça sıradandı: Reçelli tost, bir fincan çay ve bir bardak taze sıkılmış portakal suyu. Sağlıklı beslendiğini düşünmesine rağmen zamanla kilo aldığını fark etti. Üstelik kahvaltıdan sonra kan şekerinin hızla yükseldiğini gözlemledi.

Spector, bu deneyimini şu sözlerle anlattı:

"Sağlıklı beslendiğimi sanıyordum ama 10 kilo aldım."

Bu durum, beslenme alışkanlıklarını yeniden değerlendirmesine neden oldu. Farklı yiyecekleri ve kombinasyonları deneyerek vücudunun hangi besinlere nasıl tepki verdiğini incelemeye başladı.

Aynı kahvaltı herkeste aynı etkiyi yaratmadı

Spector'ın dikkatini çeken bir başka ayrıntı da eşinin aynı tür kahvaltıya kendi vücudundan farklı tepki vermesiydi. Bu deneyim, beslenme tercihlerinin kişiden kişiye değişebileceğini görmesini sağladı.

Bu nedenle Spector, herkes için geçerli tek bir kahvaltı listesi olmadığını vurguladı. Ona göre önemli olan, tüketilen besinlerin vücut üzerindeki etkilerini gözlemlemek ve kişiye uygun seçimler yapmaktı.

Kahvaltısını değiştirdi, farkı kısa sürede hissetti

Yaptığı denemelerin ardından Spector, kendi vücuduna daha uygun olduğunu düşündüğü bir kahvaltı düzenine geçti. Yeni kahvaltısında tam yağlı yoğurt, kuruyemiş, tohumlar ve taze ya da dondurulmuş meyveler yer alıyor. Ayrıca çay yerine kahve içmeye başladı.

Yeni kahvaltı alışkanlığını anlatan Spector, şunları söyledi:

"Sabahları biraz kuruyemiş ve tohumla birlikte tam yağlı yoğurt yiyorum. Üzerine taze ya da dondurulmuş meyvelerden hangisi varsa ekliyorum. Çay yerine kahve içmeye başladım."

Spector, bu değişikliğin kendisinde belirgin bir fark yarattığını belirtti. Zamanla fazla kilolarından kurtulduğunu ve kan şekeri seviyesinin daha dengeli seyrettiğini ifade etti.

Sabah kahvaltısından sonra yaşadığı açlık hissi de azaldı

Spector'a göre yeni beslenme düzeninin en dikkat çekici sonuçlarından biri, kahvaltıdan sonra yaşadığı açlık hissinin azalmasıydı. Önceden reçelli tost ve çay tükettiğinde saat 11.00 civarında yeniden acıktığını, yeni kahvaltısının ardından ise bu hissi daha az yaşadığını anlattı.

Deneyimini değerlendiren Spector, "Bu çok büyük bir farktı. Kan şekerim aniden yükselmedi. Ayrıca reçelli tost ve çaydan sonra olduğu gibi saat 11.00'de iş yerinde açlık hissetmedim" dedi.

Spector'ın deneyimi, kahvaltı tercihlerinin tokluk hissi ve kan şekeri üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor. Ancak tek bir kişinin yaşadığı sonuçlar herkes için aynı etkiyi garanti etmiyor. Beslenme ihtiyaçları kişiden kişiye değişebildiği için kahvaltı seçimlerini genel sağlık durumu ve bireysel ihtiyaçları göz önünde bulundurarak yapmak önem taşıyor.