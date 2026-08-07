Pop müziğin sevilen isimlerinden Ece Seçkin, bu kez sahne performansıyla değil, özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcının ilk bebeğini beklediği iddia edilirken, 3,5 aylık hamile olduğu öne sürüldü. İddialara göre Seçkin, doktorunun tavsiyesi üzerine uçak yolculuğuna ara verirken, konser programını ise aksatmadan kara yoluyla sürdürecek.

ECE SEÇKİN İÇİN HAMİLELİK İDDİASI GÜNDEM OLDU

Akif Yaman'ın haberine göre; 2022 yılında pilot Çağrı Terlemez ile dünyaevine giren Ece Seçkin'in anne olmaya hazırlandığı iddiası magazin gündemine damga vurdu. Ünlü şarkıcının 3,5 aylık hamile olduğu öne sürülürken, çift cephesinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KONSERLERİNE KARA YOLUYLA DEVAM EDECEĞİ İDDİA EDİLDİ

İddialara göre doktorunun uçak yolculuğunu uygun bulmaması nedeniyle Ece Seçkin, bir süre konserlerine kara yoluyla gitme kararı aldı. Yoğun sahne temposunu sürdürmeye hazırlanan şarkıcının programında ise herhangi bir iptal bulunmadığı öne sürüldü.

EŞİNİN JESTİ GÜNDEM OLMUŞTU

Ece Seçkin ve eşi Çağrı Terlemez, daha önce de romantik bir anıyla gündeme gelmişti. Konser için şehir dışında bulunan Seçkin'in evde unuttuğu küpelerini pilot eşi İstanbul'dan getirerek büyük bir jest yapmıştı.

Ünlü şarkıcı, o anları sosyal medya hesabından, "Küpelerimi evde unutmuştum. İstanbul'dan basıp küpe getirip gidiyor." notuyla paylaşmış, paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

FİT GÖRÜNÜMÜ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Öte yandan Ece Seçkin, son aylarda verdiği kilolarla da adından söz ettirmişti. Ankara konserinden paylaştığı karelerde fit görünümüyle dikkat çeken şarkıcının kısa sürede yaşadığı fiziksel değişim takipçileri tarafından da yorum yağmuruna tutulmuştu.