Tunceli’de 2020 yılından bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturmada adı geçen dönemin İŞKUR İl Müdürü Özdemir Aktaş’ın görevden alındığı ortaya çıktı. Aktaş’ın Ankara’daki daire başkanlığı görevinden alındığı ileri sürüldü.

Tunceli’de 5 Ocak 2020’de kaybolan ve halen akıbeti aydınlatılamayan Gülistan Doku dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında ismi geçen eski Tunceli İŞKUR İl Müdürü Özdemir Aktaş’ın görevden alındığı öğrenildi.

GÖREVİNDEN ALINDI İDDİASI

Edinilen bilgilere göre, bir süredir Ankara’da İŞKUR bünyesinde daire başkanı olarak görev yapan Özdemir Aktaş’ın bu görevinden alındığı öne sürüldü. Karara ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, gelişme soruşturma dosyasıyla bağlantısı nedeniyle dikkat çekti.

AİLE DAHA ÖNCE İŞARET ETMİŞTİ

Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku’nun daha önce sosyal medya paylaşımlarında Özdemir Aktaş’ın soruşturma sürecindeki rolüne dikkat çektiği biliniyor. Aygül Doku, Aktaş’ın dönemin Valisi Tuncay Sonel’in aileye yönelik açıklamalarını aktardığını ve “intihar” yönünde bir algı oluşturulmaya çalışıldığını iddia etmişti.