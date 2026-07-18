Samsun'daki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yetişen koruma altındaki kum zambağını koparan veya doğal yaşam alanına zarar verenler hakkında 699 bin liraya kadar idari para cezası uygulanıyor.

Alaçam, Bafra ve 19 Mayıs ilçeleri sınırlarında, Kızılırmak'ın Karadeniz'e ulaştığı bölgede bulunan yaklaşık 56 bin hektarlık delta, yüzlerce bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapıyor. Bölgenin simge türlerinden biri olan kum zambağı da koruma altındaki nadir bitkiler arasında yer alıyor.

Nergisgiller familyasına ait olan kum zambağı, kıyı kumullarında yetişiyor. Yaz aylarında açan beyaz ve hoş kokulu çiçekleriyle dikkat çeken bitki, güçlü kök yapısı sayesinde hareketli kumullar üzerinde yaşamını sürdürebiliyor.

Doğal yaşam alanlarının daralması nedeniyle koruma altına alınan kum zambağının koparılması ve zarar görmesine neden olacak her türlü müdahale yasak kapsamında değerlendiriliyor.

Yetkililer, biyolojik çeşitliliğin korunmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, koruma altındaki bitkilere zarar verenler hakkında 699 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabileceğini hatırlattı.