BBC'de yer alan habere göre, Afrika'da sosyal medya üzerinden yayılan iddialar, son aylarda sekizden fazla ülkede en az 80 kişinin öfkeli kalabalıklar tarafından linç edilerek hayatını kaybetmesine yol açtı. Omuza basit bir dokunuşla erkeklerin cinsel organlarının çalındığı veya küçüldüğü yönündeki bilim dışı iddialar, sokaklarda masum insanların hedef alınarak öldürüldüğü kanlı bir histeri dalgası yarattı.

SAHTE SÖYLENTİLER ÖLÜMCÜL BİR LİNCE DÖNÜŞTÜ

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde başlayıp Zambiya, Tanzanya, Burundi, Angola, Malavi, Kenya ve Mozambik'e yayılan iddialar, yabancılarla temas eden kişilerin organlarının kaybolduğunu öne sürmesiyle şiddet olaylarını tetikledi. Sosyal medyada yayılan doğrulanmamış videolar ve içerik üreticilerinin etkileşim arayışı, panik havasını körükleyerek kalabalıkların şüphelendikleri kişileri darp etmesine, yakmasına ve linç etmesine zemin hazırladı.

EN AĞIR BİLANÇO HANGİ ÜLKEDE YAŞANDI?

Söylentilerin en ağır bilançoya yol açtığı Mozambik'te, aralarında sağlık çalışanları ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 55 kişi kısa sürede katledildi. Mozambik Devlet Başkanı Daniel Chapo, iddiaları sert bir dille kınayarak vakaların hiçbir tıbbi temeli bulunmadığını açıklarken, yetkililer yaşanan durumun cinsel organların geri çekildiği hissini yaratan psikolojik bir rahatsızlık olan Koro Sendromu ve büyücülük inançlarıyla bağlantılı olabileceğini bildirdi.

SOSYAL MEDYA ŞİDDETİ NASIL TETİKLEDİ?

TikTok ve Facebook gibi platformlarda milyonlarca kez izlenen linç ve uyarı videoları, kolluk kuvvetlerinin müdahalesini zorlaştırırken dezenformasyonun hızla yayılmasına neden oldu. Kenya'da 5, Malavi'de 8 kişinin hayatını kaybettiği olayların ardından emniyet güçleri sosyal medyada panik yayan içerik üreticilerine ve linç olaylarına karışan faillere yönelik geniş çaplı tutuklama operasyonları başlattı.