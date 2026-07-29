Hindistan'ın Himachal Pradesh eyaletindeki Parvati Vadisi'nde bulunan Malana köyü, yüzlerce yıldır sürdürdüğü katı temas yasaklarıyla dikkat çekiyor. Deniz seviyesinden 2 bin 650 metre yükseklikte yer alan ve dış dünyadan izole bir yapıda varlığını koruyan yerleşimde, alışverişler dahi doğrudan elden ele para teslim edilmeden gerçekleştiriliyor.

DOKUNMA YASAĞI VE ALIŞVERİŞ KURALI NASIL UYGULANIYOR?

Köyde uygulanan kural gereği ziyaretçilerin dükkanlara girmesine veya ürün ödemelerini esnafa elden vermesine izin verilmiyor. Müşteriler parayı dükkanın önündeki zemine veya belirlenen yüzeye bırakırken, işletme sahipleri de para üstünü aynı şekilde yere koyarak temas riskini ortadan kaldırıyor. Ziyaretçilerin sadece halka değil; evlerin duvarlarına, tapınaklara ve kutsal kabul edilen simgelere dokunması da yasaklar arasında bulunuyor.

YEREL HALK HANGİ GEREKÇEYLE DOKUNMAYI YASAKLIYOR?

Topluluğun inanç sisteminde en yüksek koruyucu olarak kabul edilen "Jamlu Devta" isimli tanrının koyduğu kurallar, köyün idari ve sosyal yapısını belirliyor. Dışarıdan gelen kişilerin veya yabancı nesnelerin yerel halka temas etmesinin dini ritüellerin ve toplumsal saflığın bozulmasına yol açacağına inanılıyor. Yüzyıllar boyunca yüksek dağlar ve sarp ormanlarla çevrili coğrafi izolasyon, bu geleneksel koruma kuralının günümüze kadar değişmeden ulaşmasını sağladı.

ZİYARETÇİ KURALLARI NASIL İŞLİYOR?

Motorlu araçların doğrudan giriş yapamadığı köye ulaşmak için ziyaretçilerin dağ yolundan itibaren 4 kilometrelik patikayı tırmanması gerekiyor. Konaklama ve yemek ihtiyaçları köyün hemen dışındaki tesislerde karşılanırken, alan içerisinde seyahat edenlerin belirlenen hatların dışına çıkmaması, fotoğraf çekmeden önce izin alması ve yerel uyarı levhalarına kesin olarak uyması talep ediliyor.