Harvard John A. Paulson Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Okulu (SEAS) araştırmacıları, geleneksel örme yöntemlerini kullanarak biçim değiştirebilen ve hareketi algılayabilen işlevsel kumaşlar üretti. Advanced Functional Materials dergisinde yayımlanan çalışmada, geliştirilen tekstil ürünlerinin kararlı bir biçimden diğerine geçerek o yapıyı koruyabildiği belgelendi.

ÇOKLU KARARLILIK TEKNOLOJİSİ KUMAŞLARA NASIL UYGULANDI?

Fizikçilerin "çoklu kararlılık" olarak adlandırdığı bu özellik, malzemenin dışarıdan bir müdahale gelene kadar birden fazla sabit biçimi korumasına imkân tanıyor. Endüstriyel örme teknikleriyle üretilen kumaşlar, yüksek esnekliğe sahip iplikler ve özel kaplama yöntemleri sayesinde üç boyutlu formlara kendiliğinden bükülebiliyor. Kumaş üzerine dikey ve yatay çizgilerin sistematik olarak yerleştirilmesiyle, tıpkı bir elektrik anahtarı gibi açık veya kapalı konumda sabit kalabilen esnek yapılar elde ediliyor.

ŞEKİL DEĞİŞTİREN KUMAŞLAR HANGİ ALANLARDA KULLANILACAK?

Araştırmacılar, kumaşın dokusuna ince iletken iplikler entegre ederek yumuşak ve esnek elektrik anahtarları oluşturmayı başardı. Geliştirilen prototipler arasında, büküldüğünde LED ışığı açıp kapatan kılıflar ve diz veya dirsek hareketlerini takip ederek adım sayabilen giyilebilir cihazlar yer alıyor. Bir diğer prototipte ise esnetildikçe farklı ışık renklerini kontrol eden abajur tasarımları sergilendi. Geliştirilen bu teknolojinin, vücut hareketlerini sessizce izleyen ve fiziksel biçimini değiştirebilen yeni nesil kıyafetlerin önünü açması bekleniyor.

YENİ NESİL AKILLI KUMAŞLAR SERİ ÜRETİME UYGUN MU?

Tekstil fabrikalarında halihazırda kullanılan endüstriyel örgü makineleriyle uyumlu şekilde tasarlanan bu yöntem, laboratuvar aşamasından seri üretime hızlıca aktarılabilme potansiyeli taşıyor. Bilim insanları, bu yaklaşımın akıllı tekstil ürünlerini doğrudan konfeksiyon imalatına entegre edeceğini ve gelecekte dokunsal geri bildirim sağlayan kıyafetlerin üretilmesini kolaylaştıracağını ifade ediyor.