Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bağımsız Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırladığı fezlekeyi, TBMM'ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

Anadolu Ajansı'nın ayrıntılarını aktardığı fezlekede, Sarıgül'e “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı”, “nitelikli cinsel saldırı” ve “haksız mal edinme” suçlamaları yöneltildi.

Memur ve Parlamenterler Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan fezleke, Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı ve milletvekilliği dönemlerine ilişkin iddiaları kapsıyor.

DÖRT KİŞİYE YÖNELİK EYLEM İDDİALARI

Fezlekede, Sarıgül'ün 2021-2024 yıllarında B.Ö.D.'ye yönelik olduğu ileri sürülen eylemleri, kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle zincirleme nitelikli cinsel saldırı kapsamında değerlendirildi.

G.B.'ye yönelik 2011 ve öncesindeki, M.B.'ye yönelik 2014 ve öncesindeki, C.D.'ye yönelik ise 2005-2006 yıllarındaki eylem iddiaları da fezlekede yer aldı. Savcılık, bu eylemleri belediye başkanlığının sağladığı nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle zincirleme biçimde sarkıntılık yaparak çocuğun cinsel istismarı kapsamında değerlendirdi.

B.Ö.D., fezlekedeki beyanında Sarıgül'ü 2014 öncesinde düzenlenen gençlik kamplarında tanıdığını, 2015'te ekibinde çalışmaya başladığını ve evlendiğinde nikah şahidinin Sarıgül olduğunu anlattı. B.Ö.D., 2021'den itibaren çok sayıda cinsel amaçlı müdahaleye, İstanbul ve Ankara'da cinsel saldırılara maruz kaldığını ileri sürdü.

B.Ö.D. ayrıca, 2024'te basına yansıyan görüntülerin ardından avukatlarca hazırlanan, konuşması halinde 100 bin avro cezai şart ödemesini öngören bir evrak imzaladığını ve çocuğunun geleceği için 150 bin dolar ödendiğini iddia etti.

C.D. ise 2005'te Şişli Belediyesi'nin bilgi işlem biriminde işe başladığını, gençlik kampları kapsamında lise öğrencilerinin Sarıgül ile tanıştırıldığını belirtti. Sarıgül'ün belediyedeki odasının arkasındaki yatak odasında masaj yaptırıldığını ileri süren C.D., taleplerini karşılamayanların görev yerlerinin değiştirildiğini öne sürdü.

M.B. ve G.B. de liderlik kampları ve belediyedeki temasları sırasında fotoğraf çekilirken Sarıgül'ün kendilerine dokunma ve sıkma eylemlerinde bulunduğunu, o yaşlarda bunların cinsel amaçlı olup olmadığını idrak edemediklerini aktardı.

MAL VARLIĞI VE ŞİRKETLER MERCEK ALTINDA

Fezlekenin mali incelemelere ilişkin bölümünde, Sarıgül'ün mal varlığı edinim sürecinde usulsüzlük yaptığı iddiasına yer verildi. Taşınır ve taşınmazların yakınları ile çalışma arkadaşları üzerine kaydedildiği, ardından yakınlık ve evlilik ilişkileri üzerinden Altınbaş ailesi fertlerine ve şirketlere devredildiği öne sürüldü.

Altınbaş ailesine ait faktoring şirketleri üzerinden yurt içi ve yurt dışına elden transferler yapıldığı, kasa kiralandığı, Avrupa ülkelerine mal varlığı çıkarıldığı ve İsviçre'deki iki bankada nakit tutularak ticari faaliyetlerde kullanıldığı da fezlekedeki iddialar arasında yer aldı.

Mustafa Sarıgül, Abdurrahman Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil ve Volkan Aslanbaş'ın yerli ve yabancı şirketlerle ilişkileri bulunduğu belirtildi. Yurt dışında kurulan şirketler grubunun, North Gayrimenkul İnşaat ve Sanayi Ticaret A.Ş. ile 80 milyon avroluk yatırım sözleşmesi dahil çeşitli sözleşmeler yaptığı aktarıldı.

100 MİLYON AVROLUK HAVALEYE BLOKE İDDİASI

Fezlekeye göre, Sarıgül ile bir bankanın şube müdürü T.D.'nin katıldığı çevrim içi toplantıda, kamu gücü kullanılarak 1 milyar avroluk fonun kredi yöntemiyle yurt dışına getirileceği ifade edildi.

Abdurrahman Emir Sarıgül'ün hesabına, ekspertiz değeri 32 milyon avro olan bir yalının satışı karşılığında yurt dışından gönderilen 100 milyon avroluk havalenin yabancı banka tarafından bloke edildiği de aktarıldı. Blokenin kaldırılması için İngiliz siciline kayıtlı bir teknenin 1,5 milyon avro karşılığında devredildiği, ancak bedelin ödenmediği ve blokenin kalkmadığı belirtildi.

Savcılık, Sarıgül'ün kamu gücü ve yetkisini kullanarak usulsüz mal edindiği, haksız menfaatleri aklamak ve ticari hayata sokmak amacıyla suç örgütü kurup yönettiği değerlendirmesinde bulundu.

Fezlekenin sonuç bölümünde, belirtilen suçlamalar ve 3628 sayılı Kanun'un 13/1. maddesi gereğince takibat yapılabilmesi için Anayasa'nın 83. maddesi uyarınca Sarıgül'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması gerektiği kanaati bildirildi.