UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında İspanya ile Fransa, Almanya'nın Stuttgart kentindeki MHP Arena'da karşılaştı. Dev maçı 5-4 kazanan İspanya, finale yükseldi. İspanya'da karşılaşmaya yedek başlayan Galatasaray'ın golcüsü Alvaro Morata, süre almadı.
İspanya, finalde Portekiz ile karşı karşıya gelecek. UEFA Uluslar Ligi finali 8 Haziran Pazar günü TSİ 22.00'de Münih'te oynanacak.
Maça iyi başlayan İspanya, 22. dakikada Nico Williams'ın golüyle öne geçti. Bu golden üç dakika sonra Mikel Merino, ağları havalandırarak 25. dakikada farkı ikiye çıkardı. İlk yarı 2-0 İspanya'nın üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarıda 54. dakika oynanırken Lamine Yamal, penaltıdan kaydettiği golle farkı üçe çıkardı. Bir dakika sonra gelen Pedri'nin golüyle İspanya iyice rahatladı. Fransa, 59. dakikada Kylian Mbappe'nin penaltı golüyle farkı üçe indirdi. 67. dakikada sahneye bir kez daha çıkan Lamine Yamal, kendisinin ikinci, takımının beşinci golünü ağlara bıraktı. 79. dakikada Fransa'nın Ryan Cherki ile bulduğu gol farkı üçe indirdi. 84. dakikada Dani Vivian'nın kendi kalesine attığı golle fark ikiye indi. 90+4. dakikada Kolo Muani'nin attığı gol maçın sonucunu belirledi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fransa'yı 5-4 mağlup eden İspanya, UEFA Uluslar Ligi finalinde Portekiz'in rakibi oldu.