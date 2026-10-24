ABD'nin Teksas eyaletinde bir evin dolabında bulunan eski puro kutusu, yıllardır saklanan değerli bir hazinenin ortaya çıkmasını sağladı. 1867 yılında San Francisco'da basılan 5 dolarlık altın sikke, uzmanlar tarafından incelendikten sonra açık artırmada 97 bin 600 dolara, yaklaşık 4 milyon 849 bin TL'ye satıldı.

AİLEDE NESİLDEN NESİLE AKTARILDI

Yaklaşık 159 yıllık geçmişe sahip sikke, bir aile tarafından uzun yıllar boyunca saklandı. Teksas'taki bir evin yatak odasında bulunan dolabın içindeki eski puro kutusunda ortaya çıkan sikkenin yanı sıra, kutuda 19. yüzyıla ait başka madeni paraların da bulunduğu belirtildi.

İlk bakışta sıradan bir eski para gibi görünen altın sikkenin gerçek değeri, uzmanların incelemesiyle anlaşıldı. 1867 yılında San Francisco Darphanesi'nde basılan sikke, nadir bulunması ve korunma durumuyla dikkat çekti.

ÖNCEKİ SATIŞ REKORUNU GERİDE BIRAKTI

Professional Coin Grading Service (PCGS) tarafından incelenen sikkeye MS63 derecesi verildi. Uzmanlar, sikkenin günümüze ulaşan en iyi korunmuş örneği olduğunu belirtti.

8-9 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenen açık artırmada satışa sunulan altın sikke, 97 bin 600 dolara alıcı buldu. Belirtilen kur üzerinden yaklaşık 4 milyon 849 bin 120 TL değerine ulaşan satış, sikkenin daha önceki 22 bin 800 dolarlık rekorunu da geride bıraktı.

Yaklaşık bir buçuk asır boyunca aile içinde saklanan sikke, nadirliği ve korunmuş durumuyla koleksiyoncuların ilgisini çekerek açık artırmanın dikkat çeken parçalarından biri oldu.