Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı kendilerine üs olarak seçen dolandırıcılar, milyonlarca liralık vurgun yaptı. 50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerini fırsat bilen dolandırıcılar, aralarında ünlü iş insanlarının da bulunduğu vatandaşları “bölgenin yeniden inşası için yapılacak olan deprem konutları ihalelerini verecekleri, hazine arazilerini tahsis edecekleri” vaadiyle kandırarak milyonlarca lira dolandırdı.

SAHTE GİRİŞ KARTI

Vatandaştan para koparmak için hazırladıkları sahte ihale evrakını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 13,14 ve 15’inci katlarında bulunan toplantı salonlarında imzalatan dolandırıcılar, bakanlık binasına girmek için sahte personel kartları düzenledi. Genel müdür, daire başkanı gibi sıfatlar kullanan dolandırıcıların, inandırıcı olması için Bakanlığın resmi hesabına dahi para yatırttıkları anlaşılan olayda, Dubai’de yaşayan iş insanı Haluk Yiğit Yalınkaya’nın yaklaşık 3 milyon dolar, Mersin’deki Gaye Okulları’nın sahibi Nezir Arslan’ın da 7 milyon lira kaptırdığı anlaşıldı.

15 KİŞİYE DAVA AÇILDI

Savcılık yapılan soruşturma sonucunda aralarında 86 yıl sonra kapanan Kayseri Erciyesspor’un eski Başkanı Saffet Külahçı’nın da bulunduğu 9’u tutuklu 15 şüpheli hakkında “resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık” suçlarından iddianame düzenledi. İddianame Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İdari soruşturma başlatan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yapılan araştırmanın sonucunda Ankara Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Parayı 4 çuvalla teslim etmiş

İddianameye göre, Turan Kandemir, Malatya’da deprem konutu yapmak istediğini, bunu öğrenen Ankara’da oturan İlhan isimli arkadaşının aracı olduğunu söyledi.

- İlhan’ın kendisini Ankara’da Ramazan Karakaya ile tanıştırdığını belirten Kandemir, işlerin yürümesi için vekaletini verdiğini, yaklaşık 1 ay sonra ihale işlerinin bittiğini haber verdiklerini söyledi.

- Daha sonra kendisini bakanlığa yönlendirdiklerini ifade eden Kandemir, bakanlığa gittiğini ve 14. kattaki toplantı odasında Malatya’da 200 adet köy evi yapımını içeren evrakları imzaladığını aktardı.

- İşi aldığını düşünen Kandemir, aracının bagajındaki 11 milyon 250 bin lira tutarındaki 3-4 çuval parayı teslim ediyor. 7 ay boyunca aranmayınca da dolandırıldığını anlıyor.

Çakarlı araçla Beştepe’ye götürüp toplantı yapmışlar

İzmir’den Ankara’ya çağrılan Yusuf Ateş, dolandırıcılarla birlikte, çakar lambalı araçla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne giriyor. Şoför Ateş’i, başdanışmanların odalarının olduğu holden geçirip bir odaya götürüyor. Kendisini Zafer olarak tanıtan bir kişi 3 adet evrakı imzalattığı Ateş’e parayı sorunca, Ateş, paranın aracında olduğunu söylüyor. İlgili arsanın ödemesi olan 6 milyon 500 bin lirayı tüm işlemler Külliye’de gerçekleştiği ve herhangi bir olumsuzluk olmadığı için söylenen kişilere teslim ediyor.

ONAY VAKİT ALIYOR

İkinci arsa için daha sonra tekrar Ankara’ya çağırıldığını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gördüğü Zafer ile buluşarak 7 sayfalık sözleşmeye imza atıp, 1 milyon lira daha ödeme yaptığını kaydeden Ateş, aynı gün İzmir’e geri dönüyor. Zafer isimli kişinin arayıp, “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile evrak hazırlanacak, onay süresi biraz vakit alıyor” dediğini belirterek beklemesini söylüyor. Bir süre sonra Zafer isimli kişiye ulaşamayan Ateş, Nurgül Kara’nın da kendisini oyaladığını görünce dolandırıldığını anlıyor.

Avukatı bile inandırdılar

Şüphelilerin asıl vurgunu yaptığı olay ise Dubai’de yaşayan iş insanı Haluk Yiğit Yalınkaya’nın dolandırılması olayı oldu.

- İddianameye göre, Türkiye’de inşaat projesi için arazi arayışında olan Yalınkaya, İstanbul ve Bodrum Türkbükü’ndeki 5 arazinin alımı için Salih Usta isimli kişiye vekalet verdi.

- Yalınkaya, Usta’yı, 2 yıl önce tanıştığı ve kendisini bakanlıkta müdür olarak tanıtan Mehmet Güroğlu ile buluşturdu. Güroğlu, Usta’ya bakanlıktaki işleri “amirim” diye bahsettiği Mehmet Savaş ile birlikte takip ettiklerini söyledi.

- Yalınkaya adına işleri takip eden Usta, bir süre sonra şüpheliler tarafından Bakanlığa çağırıldı. Beraberinde Yalınkaya’nın avukatını da Bakanlık binasına götüren Usta, kendisine gösterilen evraka avukatın da bir usulsüzlük yok diyerek onay verdiğini ve bunun üzerine imzaladığını anlattı.

- İmzaların ardından şüphelilere toplamda 2 milyon 920 bin dolar ödeme yapıldı. Yalınkaya ve Usta, şüphelilerin bir kısım paraları “örtülü ödeneğe vereceğiz” diyerek istediklerini anlattı.

- İşlem sırasında telefonuna CSB isimli bir göndericiden SMS geldiğini söyleyen Yalınkaya, mesajın Çevre ve Şehircilik Bakanlığından geldiğini düşündüklerini, polisin aramasıyla dolandırıldıklarını anladıklarını belirtti.

İŞTE O YÖNTEMLER:

Kapıda karşılama

Başsavcılık, suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Bakanlığın kamera kayıtlarını incelemeye alarak şüpheli ve mağdurları tespit etti. Yapılan incelemede mağdurların Bakanlık girişinde şüpheliler tarafından karşılanarak, 13, 14 ve 15. katlarda kendisini üst düzey yetkili, daire başkanı, genel müdür gibi sıfatlarla tanıtan Mesut Kupen ya da Nurgül Kara’nın yanına götürüldüğünü belirledi.

Eski hakim tanıştırmış

Mersin’deki Komşu Mağazaları ve Gaye Okulları’nın sahibi Nezir Arslan, kendisini dolandırıcılarla eski hâkim Bekir Kara’nın tanıştırdığını söyledi. Arslan, Hatay’da deprem konutu inşaat ihalesi için Ankara’da Fatma Gül Güner isimli bir kadınla tanıştırıldığını kaydetti. Ankara’ya çağrılan Arslan’a bakanlığın 15. katındaki toplantı odasında sözleşme imzalatıldı. Arslan bu sırada dolandırıcılara 7 milyon lira ödedi.

Bakanlık hesabına ödeme

Danışmanlık için 7 milyon lira ödeyen Arslan’ı ikna etmek için dolandırıcılar, bakanlık hesabına 40 bin lira harç yatırmasını sağlıyor. İşlemlerin uzaması üzerine Arslan, Bakanlığa giderek Yasemin Çelik ile görüşmek isteyince gerçekle yüzleşiyor. Yasemin Çelik ismindeki daire başkanı ile makamında görüşen Arslan, sözleşmeleri imzalamadan önce kendisini karşılayan kişinin gerçekte Yasemin Çelik olmadığını anlıyor.

Külliye’de evrak imzalama

Mağdurlardan Yusuf Ateş, İzmir’deki bir hazine arazisinin tahsis edileceği vaadiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kendisine sahte evrak imzalattırıldığını söyledi. Ateş, bir tanıdığı vasıtasıyla Nurgül Kara ile tanıştığını belirtti. Ankara’da Kara ile görüşen Ateş, bir süre sonra araziler için rayiç bedelin belirlendiğini ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde muhtelif birimlerine yatırılması için yanında para getirmesinin istendiğini aktardı.