Geçen aylarda Buse Terim'in telefonuna bir mesaj geldi. Kendisini avukat olarak tanıtan kişi, Terim'e açılan bir dava dosyası olduğunu söyledi. Şahıs, Buse Terim'e ait kişisel bilgileri de kullanarak kendisine arabuluculuk hizmeti verebileceğini belirtti.

Terim yaptığı araştırmada adına açılan böyle bir davanın olmadığını öğrendi. Sabah'ın haberine göre dolandırılmak istendiğini anlayınca da savcılığın yolunu tutan Terim, ilgili numaraya ait kişi ve kişilerden şikayetçi oldu.

Terim şikayet dilekçesinde, şahsına ait özel bilgilerin şüpheli kişinin eline nasıl geçtiğini bilmediğini, bu durumun kendisini korkuttuğunu ifade etti. Şüphelilerin kimliğinin tespit edilip cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.