İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yaş doğrulama düzenlemesini fırsat bilen kötü niyetli kişilere karşı uyarıda bulundu.

‘FİNANSAL BİLGİLERİ ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞABİLİRLER’

DMM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1 Kasım 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olan sosyal medyada yaş doğrulama düzenlemesini fırsat bilen kötü niyetli kişilerin; “Hesabınız kapatılacak”, “Yaş doğrulamanızı hemen yapın” gibi ifadeler içeren sahte SMS, e-posta ve sosyal medya bağlantılarıyla vatandaşlarımızın kişisel ve finansal bilgilerini ele geçirmeye çalışabileceği tespit edilmiştir.

‘SADECE YAŞ SINIRI BİLGİSİ İLETİLMEKTEDİR’

Çocukların dijital ortamda korunmasını ve kişisel verilerin güvenliğini esas alan yeni düzenleme kapsamında yaş doğrulaması yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak “yaş doğrulama belirteci” ile yapılacaktır. Bu sistemde sosyal medya platformlarına hiçbir kimlik bilgisi aktarılmamakta; sadece kullanıcının yaş sınırını karşılayıp karşılamadığı bilgisi iletilmektedir.

‘BUGÜN DOĞRULAMAZSANIZ HESABINIZ KAPATILACAK’

Uygulama, 1 Kasım itibarıyla yalnızca yeni açılacak hesaplar için geçerli olacaktır. Mevcut sosyal medya hesapları için doğrulama süresi 31 Mart 2027 tarihine kadar devam edecektir. Bu nedenle “Bugün doğrulamazsanız hesabınız kapatılacak” şeklindeki panik oluşturmayı amaçlayan mesajlara kesinlikle itibar edilmemesi önemle rica olunur.