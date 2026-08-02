Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi'nde yaşayan 81 yaşındaki H.K., kendisini hakim ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından telefonla arandı. Şüpheliler, evdeki altınların terör örgütüyle bağlantılı bir soruşturmada inceleneceğini ve sonrasında iade edileceğini belirtti. H.K., eve gelen kuryeye yaklaşık 4 milyon lira değerindeki altınları teslim etti. Dolandırıldığını anlayan H.K., jandarmaya başvurdu.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı. Dört ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 29 Temmuz'da Denizli merkezli olarak Şanlıurfa, İstanbul, Kocaeli ve Mersin'de operasyon düzenlendi. Operasyonda sekiz şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden altısı nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı, iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İŞ İLANIYLA KURYE AĞI
JASAT'ın incelemelerinde, şüphelilerin altınları teslim almak için evlere gönderdikleri kişileri internet üzerinden verdikleri günlük ücretli iş ilanıyla buldukları belirlendi. Bu kişilere sahte hakim ve savcı kimlikleri verildiği tespit edildi.