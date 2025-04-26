'Vatanım Sensin', 'Vuslat', 'Ramo', 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', 'Ne Gemiler Yaktım' ve 'Mavi Mağara' adlı yapımlarda yer alan Devrim Özkan adını kullanıp dolandırıcılık yapanlara karşı takipçilerini uyardı.
26 yaşındaki oyuncu Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Son zamanlarda adımı kullanarak çevremdeki insanları rahatsız eden kişi veya kişiler hakkında hukuki süreci başlattığımı bildirmek isterim."
"Adımı kullanarak gönderilen mesajlara ve yapılan aramalara itibar etmemenizi önemle rica ederim."